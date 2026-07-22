Adeus, tomate com gosto de antigamente: especialistas concordam que os tomates estão perdendo o sabor com o surgimento de novas variedades
Mudanças na produção e na conservação dos frutos ajudam a explicar por que muita gente sente falta do sabor intenso dos tomates de décadas atrás
Quem costuma cozinhar ou preparar saladas já deve ter percebido uma diferença nos tomates vendidos atualmente.
Embora apresentem uma aparência bonita, uniforme e resistente, muitos consumidores afirmam que o sabor já não lembra o dos frutos de antigamente.
Essa impressão, no entanto, não é apenas nostalgia.
Pesquisadores e especialistas em agricultura explicam que mudanças na forma de produzir e comercializar o tomate alteraram características importantes da fruta, reduzindo sua doçura e seu aroma natural.
Novas variedades priorizam aparência e durabilidade
Segundo especialistas, os produtores desenvolveram muitas variedades híbridas para atender às exigências do mercado.
Assim, os tomates passaram a apresentar cascas mais firmes, maior resistência ao transporte e vida útil mais longa nas prateleiras.
Por outro lado, esse processo reduziu a presença de genes ligados ao aroma e aos açúcares naturais do fruto. Como consequência, muitos tomates chegam ao consumidor com boa aparência, mas com sabor menos intenso.
Além disso, o cultivo durante praticamente todo o ano também influencia o resultado.
Como o tomate atinge seu melhor desenvolvimento no verão e no início do outono, a produção fora de época costuma reduzir a quantidade de luz solar recebida, comprometendo a maturação e a doçura.
O que faz o tomate perder o sabor?
- Seleção de variedades voltadas para resistência;
- Redução dos compostos responsáveis pelo aroma;
- Produção durante todo o ano;
- Menor exposição à luz solar;
- Colheita antes da maturação completa.
Armazenamento também interfere na qualidade
Além da produção, a forma de guardar o tomate faz diferença. Por isso, especialistas desaconselham colocar frutos ainda verdes ou em amadurecimento na geladeira.
As baixas temperaturas alteram compostos responsáveis pelo aroma e diminuem a percepção da doçura.
Em vez disso, o ideal é conservar os tomates em temperatura ambiente até atingirem o ponto ideal de consumo.
Na hora da compra, outra dica é observar o aroma próximo ao cabinho.
Além disso, vale priorizar tomates da estação, orgânicos ou adquiridos de produtores locais, que costumam ser colhidos mais próximos da maturação.
Assim, o tomate continua sendo um alimento nutritivo e versátil, mas mudanças na produção explicam por que seu sabor já não é o mesmo para muitas pessoas.
Ao escolher frutos da época e armazená-los corretamente, é possível aproveitar um aroma mais intenso e uma doçura mais próxima da encontrada nas variedades tradicionais.
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