Adeus, tomate com gosto de antigamente: especialistas concordam que os tomates estão perdendo o sabor com o surgimento de novas variedades

Mudanças na produção e na conservação dos frutos ajudam a explicar por que muita gente sente falta do sabor intenso dos tomates de décadas atrás

(Foto: Reprodução)

Quem costuma cozinhar ou preparar saladas já deve ter percebido uma diferença nos tomates vendidos atualmente.

Embora apresentem uma aparência bonita, uniforme e resistente, muitos consumidores afirmam que o sabor já não lembra o dos frutos de antigamente.

Essa impressão, no entanto, não é apenas nostalgia.

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Pesquisadores e especialistas em agricultura explicam que mudanças na forma de produzir e comercializar o tomate alteraram características importantes da fruta, reduzindo sua doçura e seu aroma natural.

Novas variedades priorizam aparência e durabilidade

Segundo especialistas, os produtores desenvolveram muitas variedades híbridas para atender às exigências do mercado.

Assim, os tomates passaram a apresentar cascas mais firmes, maior resistência ao transporte e vida útil mais longa nas prateleiras.

Por outro lado, esse processo reduziu a presença de genes ligados ao aroma e aos açúcares naturais do fruto. Como consequência, muitos tomates chegam ao consumidor com boa aparência, mas com sabor menos intenso.

Além disso, o cultivo durante praticamente todo o ano também influencia o resultado.

Como o tomate atinge seu melhor desenvolvimento no verão e no início do outono, a produção fora de época costuma reduzir a quantidade de luz solar recebida, comprometendo a maturação e a doçura.

O que faz o tomate perder o sabor?

Seleção de variedades voltadas para resistência;

Redução dos compostos responsáveis pelo aroma;

Produção durante todo o ano;

Menor exposição à luz solar;

Colheita antes da maturação completa.

Armazenamento também interfere na qualidade

Além da produção, a forma de guardar o tomate faz diferença. Por isso, especialistas desaconselham colocar frutos ainda verdes ou em amadurecimento na geladeira.

As baixas temperaturas alteram compostos responsáveis pelo aroma e diminuem a percepção da doçura.

Em vez disso, o ideal é conservar os tomates em temperatura ambiente até atingirem o ponto ideal de consumo.

Na hora da compra, outra dica é observar o aroma próximo ao cabinho.

Além disso, vale priorizar tomates da estação, orgânicos ou adquiridos de produtores locais, que costumam ser colhidos mais próximos da maturação.

Assim, o tomate continua sendo um alimento nutritivo e versátil, mas mudanças na produção explicam por que seu sabor já não é o mesmo para muitas pessoas.

Ao escolher frutos da época e armazená-los corretamente, é possível aproveitar um aroma mais intenso e uma doçura mais próxima da encontrada nas variedades tradicionais.

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