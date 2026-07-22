Aos 18 anos, filho de pais humildes, ele saía de casa às 6h para ir à escola, chegava às 17h30 e ainda estudava por mais três horas; enquanto conciliava os estudos com o trabalho em uma pastelaria, conquistou aprovações em Medicina em 3 faculdades

Com uma rotina intensa entre escola, trabalho e estudos, jovem superou dificuldades financeiras e garantiu vaga em três das universidades mais concorridas do país

(Imagem: Reprodução/GCN)

Ingressar em um curso de Medicina costuma exigir anos de preparação, disciplina e dedicação.

Para muitos estudantes, entretanto, o desafio vai além dos livros e envolve conciliar os estudos com o trabalho e as dificuldades financeiras da família.

Foi essa realidade que acompanhou Matheus da Silva Alves, de 18 anos.

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Filho de pais humildes e estudante da rede pública de ensino em Franca (SP), ele transformou uma rotina cansativa em um projeto de vida e conquistou uma vaga em três das universidades públicas mais disputadas do país.

Ingressar em Medicina exigiu disciplina diária

Durante a preparação, Matheus saía de casa às 6h para frequentar a escola em período integral.

Ao fim das aulas, chegava em casa por volta das 17h30 e, mesmo cansado, ainda dedicava cerca de três horas aos estudos. Além disso, trabalhava em uma pastelaria para ajudar nas despesas da família e contribuir com a renda da casa.

Ainda assim, ele não abriu mão do sonho de cursar Medicina.

Com dedicação e persistência, conquistou aprovação, por meio do Provão Paulista, nos cursos de Medicina da USP, da Unicamp e da Unesp. Depois de analisar as opções, escolheu estudar na USP de Ribeirão Preto.

Olimpíadas ampliaram o aprendizado

A rotina de Matheus não se limitava aos livros. Desde 2022, ele decidiu aproveitar todas as oportunidades de aprendizado e passou a participar de olimpíadas do conhecimento.

Como resultado, conquistou medalhas em competições importantes, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e a Olimpíada Nacional de Ciências (ONC).

Além das competições, o estudante também buscava formas de aliviar a pressão da rotina. Sempre que podia, tocava piano, violão e compunha músicas.

Dessa maneira, conseguia descansar a mente antes de retomar os estudos. Ao mesmo tempo, mantinha o foco no objetivo de conquistar uma vaga em Medicina.

Hábitos que contribuíram para a aprovação

Conciliou escola, trabalho e estudos;

Estudava cerca de três horas por dia após as aulas;

Trabalhou em uma pastelaria durante a preparação;

Participou de olimpíadas do conhecimento;

Conquistou medalhas na OBMEP e na ONC.

Sonho nasceu ainda na infância

O desejo de seguir a carreira médica surgiu cedo. Ainda na infância, entre os 4 e os 6 anos, Matheus passou a admirar o trabalho dos médicos durante as consultas.

A partir desse momento, decidiu que também queria cuidar das pessoas. Hoje, demonstra interesse por especialidades como neurocirurgia, oncologia e cirurgia plástica.

No entanto, a aprovação trouxe um novo desafio. Como o curso de Medicina da USP acontece em período integral, o jovem não poderá manter um emprego durante a graduação.

Por esse motivo, o pai, Hélio de Assis Alves, organizou uma vaquinha virtual para ajudar a custear a moradia do filho em uma república estudantil em Ribeirão Preto. Dessa forma, a família espera garantir que ele consiga permanecer na universidade.

Conquista representa o início de uma nova etapa

A aprovação em três das principais universidades públicas do país representa o resultado de anos de esforço e dedicação.

Mais do que isso, a conquista confirma que disciplina e organização podem abrir portas mesmo diante das dificuldades financeiras.

Assim, Matheus transformou uma rotina cansativa em um caminho para realizar o sonho de infância. Ao conciliar escola, trabalho e estudos, além de aproveitar cada oportunidade de aprendizado, ele conquistou uma vaga em Medicina.

Por fim, sua trajetória inspira outros jovens a acreditarem que dedicação e perseverança podem fazer a diferença, independentemente dos obstáculos encontrados pelo caminho.

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