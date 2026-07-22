Aos 53 anos, única mulher entre seis irmãos, ela trabalhava limpando as salas de uma faculdade quando decidiu que queria ser advogada; hoje, aos 60, estuda nas mesmas carteiras das quais antes tirava o pó

Após passar 34 anos longe dos estudos, ela transformou a rotina na limpeza de uma faculdade em inspiração para conquistar o diploma de Direito e provar que nunca é tarde para recomeçar

(Imagem: Reprodução/jusbrasil)

Mudar completamente de vida exige coragem, principalmente quando o sonho parece distante e a rotina deixa pouco espaço para novos planos.

Ainda assim, algumas histórias mostram que a idade não determina quando alguém deve recomeçar ou buscar uma nova profissão.

Foi assim com Leana Chaves de Alcantara. Após passar 34 anos longe da sala de aula, ela encontrou motivação em um momento inesperado enquanto trabalhava como auxiliar de limpeza em uma faculdade de Porto Alegre.

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Anos depois, pisaria no mesmo corredor não mais para limpar as salas, mas para assistir às aulas como estudante de Direito.

Um quadro de sala de aula despertou um antigo sonho

A mudança começou em abril de 2012, durante um dia comum de trabalho na Faculdade do Ministério Público (FMP).

Enquanto organizava uma das salas do 12º andar, Leana leu um trecho de uma aula sobre Direito de Família que havia permanecido escrito no quadro.

Aquelas poucas palavras despertaram uma reflexão inesperada: ela percebeu que gostaria de entender aquele assunto a ponto de discutir o tema como profissional da área. Foi naquele instante que decidiu mudar o próprio destino.

Na época, Leana tinha 53 anos e carregava uma longa trajetória de trabalho.

Única mulher entre seis irmãos, havia deixado os estudos para trás por mais de três décadas e acreditava que a oportunidade de cursar uma faculdade já tinha passado.

Mesmo assim, decidiu enfrentar o vestibular poucos meses depois de iniciar o emprego e conquistou uma bolsa integral para estudar Direito.

Para dar conta da nova rotina, ela precisou encontrar alternativas. Durante o expediente, aproveitava tarefas repetitivas para ouvir gravações das aulas com fones de ouvido.

Dessa forma, transformou o tempo dedicado à limpeza em mais uma oportunidade para revisar o conteúdo e chegar preparada às disciplinas.

Desafios que marcaram a trajetória

Ficou 34 anos longe da escola;

Conciliou trabalho e faculdade;

Estudou ouvindo aulas gravadas durante o expediente;

Superou dificuldades com o vocabulário jurídico;

Enfrentou o luto pela morte do marido durante a graduação.

Persistência levou ao diploma de Direito

A caminhada esteve longe de ser fácil. O vocabulário técnico das primeiras aulas dificultou a adaptação e fez Leana recorrer frequentemente ao dicionário para acompanhar os professores.

Além disso, o curso acabou se estendendo para sete anos e meio. No meio da graduação, ela ainda enfrentou a perda do marido, principal incentivador de sua decisão de voltar a estudar.

Apesar da dor, encontrou nos livros e no apoio da faculdade forças para seguir em frente.

Com o passar dos semestres, a antiga funcionária da limpeza tornou-se uma aluna participativa, realizou estágio no Procon-RS e conquistou o respeito de colegas e professores.

Em 21 de dezembro de 2019, aos 60 anos, recebeu o diploma de bacharel em Direito na mesma instituição onde anos antes empurrava um carrinho de limpeza pelos corredores.

O lugar que antes representava seu trabalho passou a simbolizar também a realização de um sonho construído com perseverança e dedicação.

Assim, a história de Leana Chaves de Alcantara ultrapassa a conquista de um diploma.

Ao transformar um momento simples da rotina em um projeto de vida, ela mostrou que nunca é tarde para aprender, recomeçar e escrever um novo capítulo da própria história.

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