Colocar o feijão de molho antes de ir para a panela de pressão: para que serve e por que é recomendado
Um hábito simples antes do preparo pode reduzir o tempo de cozimento, diminuir o desconforto intestinal e melhorar o aproveitamento de nutrientes
O feijão está entre os alimentos mais consumidos pelos brasileiros e faz parte da alimentação diária de milhões de famílias.
Rico em proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais, ele também se destaca pela versatilidade e pelo valor nutricional.
Apesar disso, muita gente ainda pula uma etapa importante antes do cozimento: deixar os grãos de molho.
Embora o procedimento pareça apenas uma tradição de cozinha, especialistas afirmam que ele traz benefícios tanto para a saúde quanto para a praticidade no preparo.
Além disso, a técnica ajuda a economizar tempo e até gás de cozinha.
Feijão de molho reduz compostos que causam desconforto
Deixar o feijão de molho, processo conhecido como remolho, ajuda a remover parte dos fitatos e de carboidratos complexos presentes naturalmente nos grãos, como a rafinose e a estaquiose.
Essas substâncias chegam praticamente intactas ao intestino grosso. Em seguida, as bactérias da flora intestinal fermentam esses compostos.
Como consequência, muitas pessoas sentem gases, estufamento e desconforto abdominal.
Durante o remolho, parte dessas substâncias passa para a água.
Por isso, especialistas recomendam descartar completamente esse líquido antes do cozimento e lavar bem os grãos em água corrente.
Além disso, o ácido fítico também reduz a absorção de minerais importantes, como ferro, zinco, cálcio e magnésio.
Ao diminuir a quantidade desse composto, o organismo consegue aproveitar melhor esses nutrientes.
Técnica também reduz o tempo de cozimento
Além dos benefícios nutricionais, o remolho facilita o preparo do feijão. Como os grãos absorvem água antes de ir ao fogo, eles cozinham mais rapidamente na panela de pressão.
Dessa forma, o tempo de preparo costuma diminuir de maneira significativa. Consequentemente, o consumo de gás ou energia também pode ser reduzido.
Para fazer o remolho corretamente, basta seguir alguns passos:
- deixe o feijão de molho entre 8 e 12 horas;
- se preferir, mantenha os grãos na água por até 24 horas, trocando a água uma ou duas vezes durante esse período;
- adicione uma colher de sopa de limão ou vinagre à água para ajudar na redução dos fitatos;
- descarte toda a água do remolho;
- lave bem os grãos antes de cozinhar.
Por fim, vale lembrar que o remolho não altera apenas o tempo de preparo. A técnica também pode melhorar a digestibilidade do feijão e favorecer o aproveitamento de nutrientes pelo organismo.
Assim, um simples cuidado antes de ligar a panela de pressão torna a refeição mais prática e potencialmente mais nutritiva.
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