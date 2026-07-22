Colocar o feijão de molho antes de ir para a panela de pressão: para que serve e por que é recomendado

Um hábito simples antes do preparo pode reduzir o tempo de cozimento, diminuir o desconforto intestinal e melhorar o aproveitamento de nutrientes

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/flavia.cunha__)

O feijão está entre os alimentos mais consumidos pelos brasileiros e faz parte da alimentação diária de milhões de famílias.

Rico em proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais, ele também se destaca pela versatilidade e pelo valor nutricional.

Apesar disso, muita gente ainda pula uma etapa importante antes do cozimento: deixar os grãos de molho.

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Embora o procedimento pareça apenas uma tradição de cozinha, especialistas afirmam que ele traz benefícios tanto para a saúde quanto para a praticidade no preparo.

Além disso, a técnica ajuda a economizar tempo e até gás de cozinha.

Feijão de molho reduz compostos que causam desconforto

Deixar o feijão de molho, processo conhecido como remolho, ajuda a remover parte dos fitatos e de carboidratos complexos presentes naturalmente nos grãos, como a rafinose e a estaquiose.

Essas substâncias chegam praticamente intactas ao intestino grosso. Em seguida, as bactérias da flora intestinal fermentam esses compostos.

Como consequência, muitas pessoas sentem gases, estufamento e desconforto abdominal.

Durante o remolho, parte dessas substâncias passa para a água.

Por isso, especialistas recomendam descartar completamente esse líquido antes do cozimento e lavar bem os grãos em água corrente.

Além disso, o ácido fítico também reduz a absorção de minerais importantes, como ferro, zinco, cálcio e magnésio.

Ao diminuir a quantidade desse composto, o organismo consegue aproveitar melhor esses nutrientes.

Técnica também reduz o tempo de cozimento

Além dos benefícios nutricionais, o remolho facilita o preparo do feijão. Como os grãos absorvem água antes de ir ao fogo, eles cozinham mais rapidamente na panela de pressão.

Dessa forma, o tempo de preparo costuma diminuir de maneira significativa. Consequentemente, o consumo de gás ou energia também pode ser reduzido.

Para fazer o remolho corretamente, basta seguir alguns passos:

deixe o feijão de molho entre 8 e 12 horas;

se preferir, mantenha os grãos na água por até 24 horas, trocando a água uma ou duas vezes durante esse período;

adicione uma colher de sopa de limão ou vinagre à água para ajudar na redução dos fitatos;

descarte toda a água do remolho;

lave bem os grãos antes de cozinhar.

Por fim, vale lembrar que o remolho não altera apenas o tempo de preparo. A técnica também pode melhorar a digestibilidade do feijão e favorecer o aproveitamento de nutrientes pelo organismo.

Assim, um simples cuidado antes de ligar a panela de pressão torna a refeição mais prática e potencialmente mais nutritiva.

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