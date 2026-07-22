Julgamento que pode levar Aava Santiago a perder o mandato de vereadora é adiado

Pedido de vista apresentado por dois desembargadores suspendeu a análise do processo, e parlamentar segue normalmente no exercício do mandato

Processo foi movido pelo PSDB após a saída de Aava Santiago da legenda para se filiar ao PSB. (Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Goiânia)

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) suspendeu, nesta quarta-feira (22), o julgamento da ação que pede a perda do mandato da vereadora Aava Santiago (PSB) por suposta infidelidade partidária.

A interrupção ocorreu após o desembargador relator, Adenir Teixeira Peres Júnior, pedir vista do processo. Na sequência, a desembargadora Stefane Fiúza Cançado Machado também solicitou vistas, suspendendo a análise até uma nova sessão, ainda sem data definida.

Com isso, Aava segue exercendo normalmente o mandato na Câmara Municipal de Goiânia até que o julgamento seja retomado.

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A parlamentar publicou uma nota nas redes sociais afirmando que recebeu o adiamento “com serenidade e profundo respeito à Justiça Eleitoral”. Segundo ela, o pedido de vista apenas interrompeu temporariamente a análise do caso.

Aava destacou que continuará exercendo normalmente as atividades parlamentares.

“A batalha continua árdua, mas permanece inabalável o nosso compromisso com Goiânia. Amanhã estaremos novamente nas ruas, na Câmara, fiscalizando, propondo soluções e defendendo a nossa gente.”

A ação foi proposta pelos diretórios estadual e municipal do PSDB, que sustentam que a vereadora perdeu o direito ao mandato ao deixar a legenda e se filiar ao PSB sem atender às hipóteses previstas na legislação eleitoral.

O caso teve início em março, quando o partido ingressou na Justiça alegando que a parlamentar não possuía carta de anuência e que a mudança ocorreu fora da janela partidária.

Já a defesa sustenta que houve violência política de gênero dentro do partido e que existiam tratativas políticas autorizando a mudança de legenda.

Agora, o processo aguarda a devolução dos autos pelos magistrados para voltar à pauta do TRE-GO.

Confira:

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