PSDB pede mandato de Aava Santiago após vereadora trocar a sigla pelo PSB

Partido alega infidelidade partidária e afirma que mudança ocorreu sem carta de anuência

Pedro Ribeiro - 04 de março de 2026

Vereadora Aava Santiago (PSD).(Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Goiânia)

O mandato da vereadora Aava Santiago passou a ser questionado na Justiça Eleitoral após o PSDB ingressar com uma ação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) pedindo que a cadeira ocupada por ela seja devolvida ao partido.

A iniciativa foi protocolada nesta terça-feira (03) pelos diretórios estadual e metropolitano da legenda. O argumento apresentado é que a parlamentar teria deixado o partido para se filiar ao PSB sem possuir a chamada carta de anuência — documento que autoriza a mudança de sigla fora da janela partidária.

Segundo os tucanos, a direção do partido tomou conhecimento da troca de legenda apenas pela imprensa e não houve diálogo prévio sobre a decisão.

Na ação, o PSDB também sustenta que a eleição da vereadora foi resultado da força partidária e da estrutura oferecida pela legenda durante o pleito, incluindo recursos financeiros destinados à campanha.

“A vaga não decorre de projeto político individual dissociado da legenda, mas da conjugação entre sua candidatura e a força partidária que a sustentou perante o eleitorado”, argumenta o partido na peça apresentada ao TRE.

Quando oficializou a filiação ao PSB, Aava Santiago tratou a liberação como algo encaminhado politicamente.

O ato de filiação contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).

Em nota, a vereadora afirmou ter recebido a notícia da ação com surpresa e declarou que ainda não foi formalmente notificada.

Aava também afirmou que manteve conversas diretas sobre a mudança partidária com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) desde outubro de 2025. Segundo ela, o assunto teria sido tratado em nível nacional entre lideranças das duas siglas.

De acordo com a parlamentar, Marconi teria discutido a situação diretamente com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves.

A vereadora afirmou ainda que segue tranquila em relação aos desdobramentos jurídicos e que continuará focada no trabalho parlamentar em Goiânia.

