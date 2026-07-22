Não é sal, nem manteiga: o melhor tempero para colocar na pipoca e deixá-la muito mais saborosa, segundo atendente de bomboniere

Ingrediente simples transforma o sabor do lanche e cria uma combinação aromática que lembra pipoca preparada fora de casa

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Poucos lanches são tão fáceis de preparar quanto a pipoca. Presente nas sessões de cinema, nas tardes em família e nos momentos diante da televisão, ela costuma receber apenas sal ou manteiga depois de pronta.

No entanto, é possível deixar o sabor mais marcante sem recorrer a grandes quantidades desses ingredientes.

Um tempero bastante conhecido nas cozinhas pode trazer acidez, aroma e uma leve picância ao milho estourado.

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A indicação é o lemon pepper, mistura feita principalmente com raspas de limão e pimenta-do-reino.

Aplicado com moderação, ele ajuda a quebrar o sabor neutro da pipoca e cria uma combinação intensa, mas ainda equilibrada.

Por que o lemon pepper combina com pipoca?

O toque cítrico contrasta com o sabor tostado do milho.

Enquanto isso, a pimenta acrescenta uma ardência discreta e prolonga a sensação dos temperos no paladar.

A mistura também pode reduzir a necessidade de colocar muito sal. Contudo, algumas versões industrializadas já levam sódio na composição.

Por isso, vale conferir o rótulo antes de acrescentar outros ingredientes.

Como temperar sem deixar o pó no fundo

Depois de estourar a pipoca, transfira-a ainda quente para uma tigela grande.

Em seguida, borrife uma pequena quantidade de azeite ou espalhe algumas gotas com uma colher.

O objetivo é apenas criar aderência para o tempero, sem deixar o lanche oleoso.

Depois, polvilhe o lemon pepper aos poucos e misture bem, movimentando a tigela para distribuir o pó.

Quem prefere um sabor mais suave pode combinar o tempero com orégano. Já uma pitada de páprica defumada deixa a pipoca mais intensa.

O ideal é experimentar pequenas quantidades, pois o excesso de lemon pepper pode tornar o sabor ácido ou picante demais.

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