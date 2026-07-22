Pai de jovem que morreu em acidente com caminhão em Anápolis faz desabafo: “De um jeito ou de outro, eles vão pagar”

Familiares contestam a sinalização no local da colisão e afirmam que vão buscar responsabilização pelo caso

Registro mostra o pai da Carlos Eduardo Alves Viana, de 19 anos, no local do acidente, enquanto equipes ainda atuavam na ocorrência. (Foto: Reprodução)

Novas imagens mostram o momento em que o pai de Carlos Eduardo Alves Viana, de 19 anos, chega ao local do acidente que tirou a vida do filho, na noite desta terça-feira (21), em Anápolis.

As gravações foram feitas enquanto o corpo do jovem ainda estava na via, antes da retirada feita pelo Instituto Médico Legal (IML).

O pai contesta as condições em que o caminhão envolvido no acidente estava na pista e afirma que a família não pretende deixar o caso sem esclarecimentos.

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“Isso aqui é injusto, é injusto. De um jeito ou de outro eles vão pagar”, disse.

Carlos Eduardo conduzia uma motocicleta e estava acompanhado da namorada quando colidiu contra um caminhão que estava sendo rebocado, na Alameda Adilson Santos, no Setor Tropical. O jovem morreu ainda no local em decorrência dos ferimentos.

A passageira da motocicleta foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana).

Segundo o pai da vítima, o caminhão não estaria devidamente sinalizado, circunstância que, na avaliação da família, pode ter contribuído para a colisão.

Na versão inicial apresentada, testemunhas informaram que o veículo realizava uma manobra para entrar em uma garagem e que cones haviam sido posicionados na pista para sinalizar a operação.

A Polícia Civil (PC) ainda investigará as circunstâncias da ocorrência e eventuais responsabilidades pelo acidente.

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