Pesquisa revela em quais meses costumam nascer as pessoas mais inteligentes

Levantamento comparou as datas de nascimento de nomes reconhecidos nas ciências e nos negócios, mas não permite prever a capacidade intelectual de uma pessoa

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O mês de nascimento pode indicar quem terá mais inteligência ao longo da vida? Um levantamento recente tentou responder à curiosidade analisando as datas de nascimento de personalidades conhecidas por suas contribuições às ciências, à matemática, à tecnologia e ao empreendedorismo.

O resultado colocou agosto na primeira posição. Em seguida, apareceram fevereiro e novembro, empatados entre os meses com maior quantidade de nomes considerados brilhantes pelos responsáveis pela análise.

Apesar do resultado curioso, a pesquisa não comprova que nascer em determinado período torna alguém mais inteligente. Na verdade, ela identificou apenas quais meses apareceram mais vezes entre as pessoas selecionadas.

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Agosto liderou o levantamento

A análise foi feita pela plataforma World of Card Games e reuniu dados públicos de mais de 1,1 mil inventores, cientistas, matemáticos e empresários reconhecidos.

Entre os nomes avaliados estavam personalidades de diferentes épocas e áreas de atuação. Depois de organizar as datas de nascimento, os pesquisadores encontraram mais de 100 pessoas nascidas em cada um dos três meses que lideraram a lista.

A classificação ficou assim:

Agosto;

Fevereiro;

Novembro.

Portanto, de acordo com o levantamento, agosto concentra a maior quantidade de personalidades destacadas no grupo analisado. Fevereiro e novembro aparecem logo atrás.

Resultado não mede inteligência

Embora a pesquisa tenha ganhado repercussão, ela não aplicou testes de inteligência nem acompanhou o desenvolvimento cognitivo de pessoas nascidas em cada mês.

Os responsáveis partiram de uma lista previamente formada por personalidades consideradas relevantes. Assim, o resultado pode sofrer influência dos critérios usados para escolher os participantes, das profissões incluídas e da distribuição histórica dos nascimentos.

Além disso, fama, inovação e sucesso profissional não são sinônimos exatos de inteligência. Fatores como educação, condições socioeconômicas, acesso a oportunidades, ambiente familiar e dedicação também influenciam o desempenho.

Por isso, os próprios resultados devem ser interpretados como uma curiosidade, e não como uma forma científica de prever o potencial de uma criança.

Idade escolar pode influenciar o desempenho

Existem pesquisas mais robustas que relacionam o mês de nascimento ao desempenho acadêmico. Contudo, parte dessa diferença pode surgir do calendário escolar, e não de uma capacidade intelectual determinada biologicamente.

Crianças nascidas perto do início do período de corte para matrículas podem ser quase um ano mais velhas do que alguns colegas da mesma turma. Durante a infância, essa diferença de idade pode representar maior maturidade, facilidade de concentração e vantagem nas avaliações e parecer serem mais inteligentes.

Consequentemente, alguns estudos encontram notas melhores entre os alunos mais velhos de uma mesma série. Esse fenômeno recebe o nome de efeito da idade relativa e pode mudar conforme as regras escolares de cada país.

Assim, agosto, fevereiro e novembro lideraram o levantamento sobre personalidades reconhecidas. No entanto, o mês em que alguém nasce não determina sua inteligência nem define suas possibilidades futuras.

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