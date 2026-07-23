Adeus, flacidez nos braços: o exercício que reduz o incômodo e ajuda a fortalecer a musculatura, segundo personal trainers

Exercício simples pode ser incluído na rotina de treinos, mas exige execução correta, regularidade e atenção aos limites do corpo

(Foto: Reprodução)

Aquela flacidez na parte de trás dos braços costuma incomodar principalmente quando a pessoa levanta os braços, usa roupas mais abertas ou percebe que a região perdeu firmeza com o passar dos anos.

Isso acontece por vários motivos, como redução da massa muscular, envelhecimento, sedentarismo e mudanças na composição corporal. Embora nenhum exercício resolva o problema sozinho, o fortalecimento pode deixar a região mais firme, funcional e definida.

Entre os movimentos mais indicados por personal trainers está o fundo no banco, também conhecido como mergulho para tríceps. O exercício trabalha principalmente o tríceps, músculo localizado na parte posterior do braço.

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Como fazer o fundo no banco

Para começar, apoie as mãos na borda de um banco ou de uma cadeira firme, com os dedos voltados para a frente.

Depois, leve o quadril para fora do assento, flexione os cotovelos e desça o corpo lentamente. Em seguida, empurre o banco com as mãos e volte à posição inicial.

Durante o movimento, mantenha as costas próximas ao banco e evite abrir demais os cotovelos.

Para iniciantes: mantenha os joelhos dobrados e os pés perto do corpo;

mantenha os joelhos dobrados e os pés perto do corpo; Para aumentar a dificuldade: estenda as pernas e afaste os pés;

estenda as pernas e afaste os pés; Para proteger as articulações: faça o movimento de forma lenta e controlada.

O que esse exercício realmente faz

O fundo no banco fortalece o tríceps e pode melhorar o contorno da parte posterior dos braços quando entra em uma rotina regular de exercícios.

No entanto, ele não elimina gordura localizada. O corpo reduz gordura de forma geral, e não apenas na área trabalhada durante o exercício.

Por isso, a melhora visual depende da combinação entre fortalecimento muscular, alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e redução do percentual de gordura corporal.

Quantas vezes fazer por semana

Quem está começando pode realizar de duas a três séries, com repetições compatíveis com o próprio condicionamento.

Além disso, especialistas recomendam incluir exercícios de força para os principais grupos musculares em pelo menos dois dias da semana.

Mais importante do que exagerar na quantidade é manter a regularidade. Fazer o exercício corretamente e com frequência costuma trazer mais resultado do que seguir treinos difíceis por poucos dias e depois abandonar a rotina.

Atenção antes de começar

O fundo no banco pode causar desconforto nos ombros e nos cotovelos quando a pessoa executa o movimento de forma errada ou desce além do limite confortável.

Por isso, quem sente dor, possui alguma lesão ou está há muito tempo sem se exercitar deve procurar orientação profissional antes de iniciar a prática.

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