Adeus, quintais de concreto: a opção que veio dos EUA e está conquistando as casas brasileiras vira tendência em 2026, segundo arquitetos

Uma transformação silenciosa muda residências brasileiras e promete surpreender milhares de famílias neste ano

(Foto: Reprodução)

Os quintais totalmente cobertos por concreto começam a perder espaço em projetos residenciais no Brasil. Inspirada em modelos adotados há anos nos Estados Unidos, a nova tendência para 2026 aposta em áreas externas dominadas pelo verde, com gramados amplos e jardins que ocupam o lugar antes reservado ao piso rígido.

Arquitetos afirmam que a proposta atende ao desejo de criar ambientes mais agradáveis, frescos e integrados à natureza, além de oferecer um visual mais acolhedor para a casa.

A substituição do concreto pela grama também traz vantagens práticas. O solo natural absorve melhor a água da chuva, reduz a formação de poças e contribui para diminuir o calor acumulado nas áreas externas.

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Em dias de temperaturas elevadas, o gramado ajuda a manter o ambiente mais confortável, tornando o quintal um espaço mais convidativo para momentos de lazer, descanso e convivência entre familiares.

Mais verde

Além do aspecto estético, especialistas destacam que um quintal gramado exige planejamento para alcançar bons resultados. A escolha da espécie de grama deve considerar o clima da região, a incidência de sol e a frequência de uso do espaço.

Também é importante manter uma rotina de irrigação, cortes periódicos e adubação, garantindo que o gramado permaneça saudável durante todo o ano e preserve sua função paisagística.

Nova tendência

O movimento acompanha uma busca crescente por projetos que valorizam o contato com a natureza dentro das cidades.

Em vez de grandes áreas impermeáveis, arquitetos recomendam equilibrar gramados, árvores, plantas ornamentais e caminhos com materiais drenantes, criando quintais mais funcionais e sustentáveis.

A expectativa é que essa proposta continue ganhando força em 2026, tornando o verde um dos principais elementos dos projetos residenciais brasileiros e substituindo, cada vez mais, os antigos quintais totalmente concretados.

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