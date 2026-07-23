Colocar óleo queimado na porta de madeira em casa: para que serve e por que é recomendado

Técnica escurece e dá aspecto renovado à madeira, mas o reaproveitamento do óleo de motor traz riscos à saúde e ao meio ambiente

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Portas, portões e cercas de madeira expostos ao tempo costumam perder a cor e apresentar um aspecto ressecado. Por isso, algumas pessoas recorrem a soluções caseiras para recuperar o material sem gastar muito.

No vídeo, o óleo queimado é espalhado sobre ripas de madeira com um pequeno rolo. A aplicação realça os veios, escurece a superfície e forma uma camada oleosa que reduz temporariamente a absorção de água.

Óleo queimado protege a madeira?

Por ser viscoso, o óleo usado penetra nos poros e cria uma barreira contra a umidade. Além disso, a coloração escura pode esconder manchas, diferenças de tonalidade e sinais de desgaste.

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O efeito visual lembra o de alguns produtos próprios para acabamento. No entanto, isso não significa que o óleo queimado seja um preservativo adequado para portas ou móveis residenciais.

Durante o funcionamento do motor, o lubrificante acumula resíduos, metais e substâncias resultantes da degradação. O Conselho Nacional do Meio Ambiente classifica esse material como resíduo perigoso devido à toxicidade e à presença de compostos potencialmente cancerígenos.

Prática não é recomendada em casa

Apesar de aparecer em vídeos como uma alternativa econômica, a aplicação de óleo queimado na madeira não é recomendada. O produto pode provocar contato prolongado com contaminantes, liberar odor e escorrer para o solo quando usado em áreas externas.

No Brasil, todo óleo lubrificante usado ou contaminado deve ser recolhido e encaminhado para destinação ambientalmente adequada, priorizando a recuperação de seus componentes.

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