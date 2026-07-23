Como desentupir os furinhos do chuveiro e recuperar a pressão da água sem precisar trocar o aparelho, segundo encanadores

Limpeza do espalhador remove resíduos acumulados e pode normalizar os jatos, desde que o procedimento respeite o modelo e as regras de segurança

(Foto: Captura de tela / Youtube )

Quando a água começa a sair torta, fraca ou apenas por alguns furinhos, nem sempre o chuveiro está com defeito. Em muitos casos, o problema está no acúmulo de resíduos no espalhador.

Areia, ferrugem e partículas presentes na tubulação podem bloquear as pequenas saídas de água. Além disso, minerais podem formar depósitos ao redor dos furos com o passar do tempo.

Antes de comprar outro aparelho, uma limpeza simples pode ajudar a recuperar a distribuição do jato.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Primeiro, desligue a energia

Nos chuveiros elétricos, o primeiro passo é desligar o disjuntor responsável pelo banheiro. Não basta apenas colocar o seletor na posição fria.

O registro também deve permanecer fechado durante a desmontagem. Os fabricantes orientam interromper a energia antes de qualquer limpeza ou intervenção no equipamento.

Depois, aguarde o aparelho esfriar. Nunca faça o procedimento durante o banho ou com o chuveiro energizado.

Como limpar os furinhos

A forma correta depende do modelo. Em alguns aparelhos, basta limpar a parte externa do espalhador com uma escova de cerdas macias.

Passe a escova cuidadosamente sobre os furinhos até retirar os resíduos visíveis. A Lorenzetti recomenda esse procedimento para desobstruir as saídas, sem o uso de objetos pontiagudos.

Quando o manual permitir remover o espalhador ou o crivo, desenrosque a peça com cuidado. Em seguida, lave-a em água corrente e retire as partículas soltas. A Deca orienta justamente a retirada do crivo e a lavagem apenas com água em modelos compatíveis.

Evite agulhas, pregos e arames. Esses objetos podem aumentar, deformar ou danificar os furos.

Vinagre pode ser usado?

Em duchas sem componentes elétricos e com peça removível, deixar somente o crivo mergulhado em uma solução de água e vinagre pode ajudar a amolecer depósitos minerais.

Contudo, essa prática só deve ser feita quando o material aceitar produtos ácidos. O manual do fabricante precisa ser consultado antes.

Não coloque o chuveiro elétrico inteiro dentro de um saco com vinagre. A solução pode atingir a parte interna, danificar componentes e aumentar o risco de acidente.

Teste antes de religar

Após a limpeza, recoloque todas as peças e abra o registro com o disjuntor ainda desligado. Deixe a água correr por alguns instantes para remover resíduos e preencher a câmara do aparelho.

Esse cuidado também ajuda a evitar a queima da resistência. Só depois de verificar o fluxo e a ausência de vazamentos a energia deve ser religada.

Se a pressão continuar baixa, a causa pode estar no registro, no redutor, no filtro interno, na tubulação ou na altura da caixa-d’água. Nesse caso, o indicado é chamar um encanador ou uma assistência técnica autorizada.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!