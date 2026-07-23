De quanto em quanto tempo o filtro do ar-condicionado deve ser limpo para não atrapalhar a conta de energia, segundo técnicos

Acúmulo de poeira reduz a passagem de ar e faz o aparelho trabalhar por mais tempo para atingir a temperatura escolhida

(Imagem: Ilustração/Magnific)

O ar-condicionado pode continuar gelando mesmo com o filtro sujo. Porém, a camada de poeira acumulada dificulta a circulação do ar e obriga o equipamento a trabalhar com maior esforço.

Para evitar perda de eficiência e reflexos na conta de energia, a orientação mais comum para aparelhos residenciais do tipo split é limpar o filtro a cada 15 dias durante os períodos de uso frequente. A própria Daikin recomenda esse intervalo para manter o fluxo de ar e reduzir o consumo desnecessário.

Filtro deve ser verificado todos os meses

O intervalo de 15 dias funciona como referência para filtros laváveis de aparelhos usados diariamente. Entretanto, a frequência pode variar conforme o modelo, o ambiente e as instruções do fabricante.

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O Departamento de Energia dos Estados Unidos recomenda limpar ou substituir os filtros mensalmente nos períodos de maior utilização. Já o programa Energy Star orienta verificar o componente pelo menos uma vez por mês.

Casas com animais, fumantes, obras próximas ou muita poeira podem exigir limpeza semanal. Da mesma forma, aparelhos ligados durante várias horas por dia acumulam sujeira mais rapidamente.

Por que o filtro sujo aumenta o consumo

O filtro retém poeira, pelos e outras partículas antes que o ar chegue às partes internas do aparelho. Quando fica obstruído, a quantidade de ar que atravessa o equipamento diminui.

Com isso, o ar-condicionado demora mais para resfriar o ambiente e permanece ligado por um período maior. Além de elevar o gasto de energia, o esforço adicional pode reduzir o desempenho e acelerar o desgaste de componentes.

A Daikin estima que deixar o filtro sem limpeza por um ano pode provocar consumo desnecessário de aproximadamente 25%, embora o impacto real varie de acordo com o aparelho e as condições de uso.

Como fazer a limpeza corretamente

Antes de começar, desligue o aparelho e, de preferência, interrompa a alimentação elétrica. Depois, abra a tampa frontal e retire os filtros com cuidado, seguindo as orientações do manual.

A poeira superficial pode ser removida com aspirador ou escova macia. Quando o filtro for lavável, use água corrente e, se necessário, uma pequena quantidade de sabão neutro.

Não utilize água quente, produtos abrasivos, água sanitária ou solventes. Além disso, o filtro deve secar completamente à sombra antes de voltar ao aparelho.

Limpeza do filtro não substitui manutenção técnica

Lavar o filtro ajuda na rotina, mas não remove a sujeira acumulada na serpentina, na bandeja de drenagem e na turbina.

Por isso, também é indicada uma revisão periódica feita por profissional qualificado, principalmente quando o equipamento apresenta cheiro ruim, vazamento, ruídos ou queda no desempenho.

Assim, verificar o filtro mensalmente e limpá-lo a cada 15 dias nos períodos de uso intenso é uma rotina simples que ajuda a preservar o aparelho e evitar desperdício de energia.

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