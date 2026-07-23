Ex-gerente do Itaú é preso por suspeita de desviar R$ 5 milhões de clientes

Investigação aponta que vítimas, em sua maioria idosos, tiveram contas bancárias fraudadas em Goiás e no Distrito Federal

Segundo a Polícia Civil, o esquema foi descoberto após uma auditoria interna realizada pelo próprio banco. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um ex-gerente do Itaú foi preso nesta quarta-feira (22), em Catalão, suspeito de desviar aproximadamente R$ 5 milhões de contas de clientes da instituição financeira.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil (PC), que investiga o caso desde outubro de 2025.

Segundo a corporação, Vinicius José de Souza trabalhava em uma agência localizada no Setor Cândida de Morais, em Goiânia, quando teria usado o acesso às informações bancárias dos correntistas para praticar as fraudes.

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As investigações apontam que o suspeito conseguia obter as senhas das vítimas, a maioria sendo idosos, e, em seguida, realizava transferências eletrônicas para contas de terceiros.

Até o momento, dez clientes foram identificados como vítimas, mas a PC acredita que o número de prejudicados possa ser ainda maior.

O esquema veio à tona após uma auditoria interna promovida pelo próprio Itaú. Entre os casos apurados, uma única vítima teve prejuízo estimado em cerca de R$ 1,5 milhão.

Em nota, o banco informou que colaborou com as investigações desde o início e afirmou que todos os afetados já foram integralmente ressarcidos.

As vítimas identificadas até agora são de Goiânia e do Distrito Federal.

A PC divulgou a imagem do investigado e orienta que outras pessoas que suspeitem ter sido prejudicadas procurem uma delegacia para registrar ocorrência e auxiliar nas investigações.

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