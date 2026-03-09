Conclusão das obras do viaduto do Recanto do Sol tem nova data-limite, confirma secretário de Obras

Estrutura que deve "desafogar" o trânsito da região Norte de Anápolis é esperada há mais de seis anos

Natália Sezil - 09 de março de 2026

Imagem aérea do viaduto do Recanto do Sol. (Foto: Elvis Godoi/Portal 6)

Três anos depois do início das obras e após muitos obstáculos e prazos adiados, o viaduto do Recanto do Sol, na região Norte de Anápolis, ganhou uma nova data de conclusão.

O plano foi confirmado pelo secretário municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Thiago de Sá, nesta segunda-feira (09), em entrevista à Rádio São Francisco.

O titular da pasta apontou que ainda faltam as fases de terraplanagem e pavimentação, mas que as obras devem ser entregues durante o período de seca.

Ele também detalhou como foi o processo que levou à definição: “em certo momento, falamos que nem seria negociado o aditivo contratual de prazo, porque nós mesmos assumiríamos essa obra, mas a empresa se comprometeu – sem custos a mais para a Prefeitura, claro – a entregar até 31 de maio”.

A estrutura busca “desafogar” o trânsito na região, interligando o bairro à Avenida Brasil Norte e aliviando o tráfego no entroncamento entre as BRs 153 e 414.

Thiago relatou que foram realizadas simulações para saber como ficará o fluxo de veículos na área e adiantou que será necessário, posteriormente, atuar na região que vai receber o tráfego vindo dali, para que a resolução de um problema não acabe criando outro.

Segundo o secretário, a Companhia Municipal de Transito e Transportes (CMTT) já trabalha uma proposta para evitar esse cenário.

A construção foi anunciada pela primeira vez em 2019, no primeiro mandato do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos). A obra, em si, começou em 2023.

A previsão de entrega inicial, que seria para o final de 2024, foi repetidamente adiada por conta de diversos motivos, como um impasse entre Prefeitura e Equatorial.

O orçamento inicial previa o gasto de R$ 35 milhões – mas em setembro de 2025, o custo já ultrapassava a estimativa ao alcançar R$ 40 milhões.

