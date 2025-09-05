Remanejamento de rede elétrica da Equatorial faz obra do viaduto do Recanto do Sol atrasar ainda mais

Trabalhos no local tiveram início em 2023, ainda na gestão Roberto Naves, e se arrastam por inúmeras adaptações no projeto

Danilo Boaventura - 05 de setembro de 2025

Viaduto do Recanto do Sol em construção. (Fotos fornecidas ao Portal 6)

A conclusão do viaduto do Recanto do Sol, em Anápolis, tem uma nova data para acontecer: 15 de outubro. A informação foi obtida pela junto à Prefeitura de Anápolis, que justificou o novo adiamento por conta da necessidade de remanejamento da rede da Equatorial Energia e por questões de desapropriação.

A obra, que teve início em 2023, se arrasta com uma série de adaptações no projeto e sucessivos adiamentos no prazo de entrega, frustrando a expectativa dos moradores da região, que aguardam a melhoria na fluidez do trânsito.

A desapropriação, que gerou preocupação em moradores do Residencial Grand Trianon, atingiu apenas uma área comum do condomínio de luxo. No entanto, as movimentações de terra no canteiro de obras têm gerado impactos diversos e destruído casas.

A indenização, conforme a Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, foi estabelecida em valor de mercado e já estava prevista no orçamento da obra, cujo custo final deve ficar em torno de R$ 40 milhões.

Planejamento inadequado na gestão Roberto Naves explica atrasos de obra do viaduto

A novela da construção do viaduto do Recanto do Sol se estende desde 2019, quando a obra foi anunciada pela primeira vez pelo então prefeito Roberto Naves (Republicanos), ainda em primeiro mandato.

A promessa era interligar o bairro à Avenida Brasil Norte, aliviando o trânsito em um dos pontos mais críticos da cidade, no entroncamento das BRs 153 e 414.

No entanto, a obra demorou a sair do papel e, quando finalmente começou, em 2023, o cronograma inicial já não pôde ser cumprido. A previsão de entrega, que já foi para o final de 2024 e depois para julho de 2025, agora se estende para outubro caso não aja novas surpresas que poderiam ter sido evitadas com melhor planejamento.

Apesar dos atrasos, parte da estrutura do viaduto já foi liberada para o tráfego de veículos em julho deste ano, o que trouxe um alívio parcial para os motoristas que passam pelo local.

Médica da Prefeitura de Anápolis está sendo investigada pela Polícia Civil por concussão

Rápidas descobriu que uma médica patologista da Prefeitura de Anápolis está sendo investigada pela Polícia Civil por se aproveitar do cargo para benefício próprio.

Ela, que recebe quase R$ 30 mil de salário, é suspeita de cobrar dinheiro de famílias enlutadas. E há provas!

Instada a comentar o caso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) não respondeu ao pedido de nota.

A coluna, informalmente, soube que a titular da pasta, Eliane Pereira, não tinha ciência da investigação.

Igor Franco prepara troco a Sandro Mabel, sustentam colegas

Depois de ter dispensado Igor Franco (MDB) da função de líder do governo municipal na Câmara de Goiânia, o prefeito Sandro Mabel (UB) passou a humilhar o parlamentar em entrevistas dizendo que ele é infiel e “tinha 200 mil de cargos na Prefeitura”.

Nos corredores do Legislativo Goianiense, colegas do vereador sustentam que o veterano prepara o troco.

Médico da Santa Casa de Anápolis que mandou chamar polícia para mulher com quadro de aborto cometeu crime

Um médico de 28 anos, que atua na Santa Casa de Anápolis, cometeu ato ilegal ao solicitar o acionamento da polícia para uma paciente de 30 anos que deu entrada na unidade com quadro de aborto.

Rápidas conversou com operadores do Direito, que lembraram que a conduta do profissional contrarioi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de março de 2023, que proíbe médicos de denunciarem pacientes que buscam atendimento após terem realizado um aborto fora da previsão legal, em respeito ao sigilo profissional.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (03), quando a paciente chegou ao hospital acompanhada da mãe — mãe relatou que a filha sentiu fortes dores, o feto saiu no vaso sanitário e ela teria dado descarga.

Durante o exame, o médico não encontrou comprimidos ou corpos estranhos que indicassem a indução do aborto, reforçando a possibilidade de um aborto espontâneo. Mesmo assim, além de solicitar a internação para curetagem, o médico pediu apoio da enfermagem para as “condutas jurídicas” cabíveis, o que resultou no acionamento da polícia.

A decisão do STJ, no entanto, estabelece que o sigilo médico prevalece sobre a obrigação de denunciar, considerando ilegais as provas obtidas a partir da quebra dessa confidencialidade.

Nota 10

Para o tenista goiano Luiz Guto Miguel, que se classificou para a semifinal do US Open na categoria Júnior. O atleta, que tem apenas 16 anos, é uma das maiores promessas do tênis brasileiro.

Nota Zero

Para Prefeitura de Jataí pelo surto de Covid-19 na cidade. Os aprendizados dos anos de pandemia parecem não valer nada para os gestores do município.