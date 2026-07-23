Motociclistas denunciam insegurança em trecho do Anel Viário do DAIA onde jovem morreu em acidente

Grupo cobra mais iluminação, radares e quebra-molas no local onde Carlos Eduardo Alves Viana, de 19 anos, perdeu a vida

Motociclistas se reuniram no trecho do Anel Viário do Daia onde Carlos Eduardo Alves Viana morreu para cobrar melhorias como iluminação, radares e redutores de velocidade. (Foto: Reprodução/@zero62grau)

Um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (22) reacendeu o debate sobre as condições de segurança no Anel Viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), após a morte do motociclista Carlos Eduardo Alves Viana, de 19 anos.

Nas imagens, um grupo de motociclistas se reúne no trecho onde ocorreu o acidente para cobrar medidas que, segundo eles, poderiam evitar novas tragédias.

Entre os pedidos estão a instalação de mais iluminação pública, quebra-molas, radares de velocidade e reforço na sinalização.

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Durante a gravação, um dos participantes afirma que o local é frequentemente utilizado por caminhões que entram e saem das empresas instaladas na região, muitas vezes sem sinalização adequada.

“O local pede socorro. Não dá para deixar isso aqui como está. A galera acha que essa rua é uma BR”, diz um dos motociclistas no vídeo.

Outro motociclista que participou da gravação afirmou já ter se envolvido em um acidente no mesmo trecho e reforçou o pedido por melhorias na via.

Segundo ele, a região precisa de intervenções urgentes para reduzir os riscos a quem passa pelo local diariamente.

“Estamos aqui para pedir o apoio da Prefeitura e da CMTT. Esse local pede socorro por quebra-molas, radar. […] As obras ainda não estão finalizadas, mas não dá para deixar isso aqui como está”, declarou.

Os participantes também prestaram homenagem a Carlos Eduardo, lembrado como produtor de eventos na cidade, e manifestaram apoio à família do jovem.

Obras no local

Em maio deste ano, a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) anunciou a implantação de dois pontos de fiscalização eletrônica em trechos considerados críticos nas proximidades do Anel Viário do Daia, um em frente à CAOA e outro próximo à rotatória da Avenida Presidente Vargas.

Na época, a companhia informou que também iniciaria estudos técnicos para avaliar a instalação de novos radares e outros dispositivos de segurança ao longo das áreas urbanas cortadas pelo Anel Viário.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na noite de terça-feira (21), quando Carlos Eduardo pilotava uma motocicleta acompanhado da namorada e colidiu contra um caminhão que realizava uma manobra para entrar em uma empresa.

Ele morreu ainda no local. A passageira foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana).

Na ocasião, testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que cones haviam sido posicionados para sinalizar a operação e que a motocicleta teria passado pela sinalização antes da colisão.

As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas.

Nota da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte

Procurada pelo Portal 6, a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) informou que, após a entrega do Anel Viário pela Goinfra, realiza estudos permanentes para melhorar a segurança viária nos trechos urbanos da via.

Segundo a autarquia, desde então já foram implantados redutores de velocidade e realizadas adequações em retornos, como o executado nas proximidades da Caoa.

A pasta afirmou ainda que novas intervenções serão realizadas nos próximos dias, em conjunto com as obras que buscam melhorar a fluidez do trânsito no trevo da Havan.

Em relação à iluminação pública, a CMTT informou que os projetos já foram elaborados e aguardam aprovação da Equatorial e da Goinfra para que as obras possam ser executadas.

O Portal 6 também solicitou posicionamentos da Goinfra e da Equatorial Goiás sobre as intervenções previstas para o Anel Viário do Daia e a situação do projeto de iluminação do trecho.

Até a publicação desta reportagem, as respostas ainda não haviam sido encaminhadas. O espaço permanece aberto para manifestação dos órgãos.

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