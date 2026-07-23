Não é multiuso, nem detergente: a melhor maneira de limpar o fogão e tirar toda a gordura em poucos minutos, segundo faxineiras

Pasta de bicarbonato amolece resíduos grudados e facilita a limpeza, mas aplicação deve respeitar o acabamento de cada fogão

(Foto: Ilustração/Freepik)

Respingos de óleo, molhos e restos de comida podem formar uma camada difícil de retirar do fogão, principalmente quando a sujeira seca ou queima.

Nessas situações, passar apenas um pano úmido costuma não ser suficiente. Uma alternativa simples é preparar uma pasta de bicarbonato de sódio com água morna.

A mistura ajuda a amolecer a gordura incrustada e facilita a limpeza sem a necessidade de usar palha de aço ou esfregar com muita força.

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Como preparar a mistura

Com o fogão desligado e completamente frio, retire as grades e as peças removíveis.

Depois, misture bicarbonato de sódio com pequenas quantidades de água morna até formar uma pasta consistente.

Espalhe a mistura sobre as áreas engorduradas e deixe agir entre cinco e 20 minutos, dependendo da quantidade de sujeira.

Em seguida, esfregue delicadamente com uma esponja macia e retire o produto com um pano úmido. Finalize secando toda a superfície.

O tempo de pausa faz diferença

Enquanto permanece sobre o fogão, a pasta ajuda a umedecer e desprender os resíduos queimados.

O bicarbonato também produz uma fricção suave, facilitando a remoção da sujeira sem recorrer a materiais que podem riscar o eletrodoméstico.

Já o detergente neutro continua sendo indicado para a limpeza diária e para manchas recentes de gordura.

Cuidado com o material do fogão

Antes de aplicar a mistura, confira as orientações do fabricante, pois fogões de vidro, inox e materiais esmaltados podem exigir cuidados diferentes.

Evite esponjas ásperas e não despeje água sobre queimadores, acendedores ou partes elétricas.

As peças removidas também devem estar completamente secas antes de serem colocadas novamente.

Assim, a pasta de bicarbonato pode ajudar a retirar a gordura acumulada de maneira simples, desde que seja usada com o fogão frio e sem materiais abrasivos.

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