Quanto custa para uma pessoa morar sozinha no Brasil em 2026, segundo pesquisa

Independência financeira exige uma conta que vai muito além do aluguel e pode surpreender quem planeja deixar a casa da família

(Foto: Reprodução)

Morar sozinho costuma representar liberdade, privacidade e autonomia para organizar a própria rotina. Entretanto, junto com as chaves do imóvel chegam boletos que antes eram divididos ou passavam despercebidos dentro da casa da família.

Em 2026, uma pessoa precisa desembolsar aproximadamente R$ 2,1 mil a R$ 5,2 mil por mês para viver sozinha no Brasil.

A estimativa considera aluguel, contas domésticas, alimentação, transporte e despesas pessoais, mas varia bastante conforme a cidade e o padrão de vida.

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Aluguel é o maior peso

A moradia concentra a maior parte do orçamento. Em cidades menores, kitnets e apartamentos compactos podem ter preços mais acessíveis.

Já nas capitais, aluguel e condomínio podem consumir grande parte da renda.

Além disso, entram na conta despesas como água, energia, gás e internet. Uma simulação mensal básica pode ficar assim:

Aluguel e condomínio: R$ 900 a R$ 2,5 mil;

água, luz, gás e internet: R$ 300 a R$ 600;

supermercado: R$ 600 a R$ 1 mil;

transporte: R$ 200 a R$ 600;

higiene, limpeza e imprevistos: R$ 150 a R$ 500.

Supermercado exige atenção

As compras de supermercado incluem alimentos, produtos de limpeza e itens de higiene.

Por isso, o gasto costuma ser maior do que o valor de uma cesta básica.

Carnes, frutas, bebidas, papel higiênico, detergente, sabão e produtos pessoais elevam rapidamente o total.

Pedidos por aplicativo e refeições fora de casa também podem aumentar bastante o orçamento.

Planejar o cardápio, comparar preços e evitar desperdícios ajuda a controlar os gastos.

Também é importante manter uma reserva para remédios, reparos, mudanças e outras emergências.

No fim, morar sozinho pode custar pouco mais de R$ 2 mil em cidades menores e ultrapassar R$ 5 mil nas regiões mais caras.

O valor real depende do imóvel escolhido, da rotina e da capacidade de organizar as despesas.

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