Sigmund Freud, psicanalista: “Se duas pessoas sempre concordam em tudo, posso garantir que uma delas está pensando por ambas”

Pensamento difundido nas redes provoca debate sobre autonomia intelectual, divergências e os riscos de aceitar opiniões sem questionamento

(Foto: Ilustração/Ambre Estève/Unsplash)

Quando duas pessoas estão sempre de acordo, compartilhando do mesmo ponto de vista em todas as falas e opiniões refletidas, isso pode ser um forte indicador de que o exercício crítico de pensamento está sendo deixado de lado por pelo menos uma delas.

É essa a ideia que a frase “se duas pessoas sempre concordam em tudo, posso garantir que uma delas está pensando por ambas” transmite. E, por mais que não seja algo óbvio para o senso comum, essa conclusão não é novidade.

Por sua profundidade e perspectiva analítica, a sentença é amplamente atribuída ao psicanalista austríaco Sigmund Freud — entretanto, não há nenhuma evidência que ateste a autoria do postulado ao “pai da psicanálise”.

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Pensar não significa sempre discordar

Mesmo sem origem confirmada, a frase abre espaço para uma reflexão sobre autonomia intelectual. Discordar não deve ser entendido como uma obrigação, mas como uma possibilidade legítima em relações nas quais cada pessoa consegue expressar o que pensa.

O problema surge quando alguém concorda sistematicamente apenas para evitar discussões, receber aprovação ou preservar determinada relação. Nesse cenário, o consenso deixa de representar uma conclusão compartilhada e pode se transformar em silenciamento.

Pensamento crítico e inconsciente

Um pensamento autenticamente freudiano que pode dialogar com o tema é: “O eu não é senhor de sua própria casa”. A ideia indica que as decisões humanas não dependem somente da razão consciente, pois desejos, conflitos e conteúdos inconscientes também influenciam ideias e comportamentos.

Assim, questionar certezas, inclusive as próprias, pode ser mais importante do que discordar por princípio. Relações saudáveis não exigem unanimidade, mas espaço para que opiniões diferentes sejam manifestadas sem medo.

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