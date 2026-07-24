A erva que perfuma a varanda inteira, cresce sozinha, pode ser plantada qualquer lugar e não precisa regar todo dia, segundo jardineiros

Aroma marcante, folhas sempre à mão e poucos cuidados transformam espécie conhecida em opção prática para espaços pequenos

(Foto: Reprodução)

Varandas pequenas também podem ganhar perfume, mais verde e até um ingrediente fresco para usar na cozinha. Para isso, não é preciso montar uma horta grande nem investir em equipamentos complicados.

Uma espécie de crescimento rápido tem se destacado justamente pela facilidade de adaptação.

Ela pode ocupar vasos, jardineiras, canteiros ou espaços próximos a janelas bem iluminadas.

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Quando as folhas são tocadas ou movimentadas pelo vento, o aroma se espalha pelo ambiente.

Podas frequentes ainda estimulam novas brotações e ajudam a manter a planta cheia por mais tempo.

Trata-se do manjericão, erva aromática muito usada em molhos, massas, saladas, carnes e diferentes preparações culinárias.

Como plantar manjericão

O cultivo pode começar por sementes, mudas compradas em viveiros ou pequenos galhos retirados de uma planta saudável.

Para plantar sementes, escolha um vaso com furos no fundo e pelo menos 20 centímetros de profundidade.

Preencha o recipiente com substrato leve, fértil e bem drenado.

Espalhe poucas sementes sobre a terra e cubra com uma camada fina de substrato.

Em seguida, regue delicadamente para não deslocá-las e mantenha o solo úmido até o surgimento das primeiras folhas.

Também é possível cortar um galho saudável, retirar as folhas da parte inferior e colocá-lo em um copo com água.

Depois que as raízes aparecerem, a muda pode ser transferida para o vaso.

Pode ser cultivado em espaços pequenos

Manjericão cresce bem em varandas, quintais, hortas e jardineiras.

Dentro de casa, deve permanecer próximo a uma janela que receba bastante luminosidade.

O recipiente precisa ter boa drenagem, pois o excesso de água favorece o apodrecimento das raízes.

Também é importante deixar espaço entre as mudas para evitar a disputa por luz e nutrientes.

A planta se desenvolve melhor com algumas horas de sol diariamente.

Em regiões muito quentes, protegê-la do sol forte da tarde ajuda a evitar queimaduras nas folhas.

Rega não precisa ser diária

Não existe uma frequência única para molhar o manjericão.

Em vez de regar automaticamente todos os dias, jardineiros recomendam verificar a umidade da terra.

Quando a superfície estiver seca, é hora de colocar água.

O substrato deve ficar úmido, mas nunca encharcado ou com líquido acumulado no prato do vaso.

Durante períodos quentes, a rega pode ser mais frequente.

Em dias frios ou chuvosos, o intervalo tende a aumentar.

Poda estimula o crescimento

Retirar as pontas dos galhos ajuda a planta a se ramificar e produzir mais folhas.

O ideal é fazer o corte logo acima de um par de folhas.

Flores também podem ser removidas quando o objetivo for prolongar a colheita.

Apesar da facilidade de cultivo, o manjericão ainda precisa de luz, água na medida certa e podas para continuar saudável.

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