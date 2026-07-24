Casal reforma a cozinha de um apartamento de 1747 e encontra atrás da parede duas pinturas de quase 400 anos e 2,7 metros de altura, inspiradas em um livro de 1635 e consideradas de importância nacional

Uma fantástica reviravolta doméstica trouxe à tona relíquias culturais completamente preservadas

(Foto: Reprodução / Youtube)

Uma obra residencial que parecia comum acabou se transformando em um grande acontecimento cultural na cidade de York, localizada no norte da Inglaterra.

O morador Luke Budworth e sua companheira, Hazel Mooney, decidiram renovar os armários da cozinha do apartamento onde vivem, uma propriedade histórica construída no ano de 1747.

Para a surpresa de todos, os profissionais contratados para realizar o serviço encontraram os primeiros vestígios de uma antiga imagem colorida desenhada diretamente na parede, escondida logo atrás das estruturas de madeira que foram retiradas do local.

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Após os instaladores alertarem sobre a presença da arte, o proprietário iniciou uma investigação detalhada nas outras partes do cômodo por conta própria.

Ao retirar um painel que cobria uma fiação no lado oposto da chaminé, o morador encontrou uma segunda composição monumental perfeitamente conservada pelo tempo.

O órgão oficial Historic England foi acionado imediatamente para analisar o achado e confirmou que as obras possuem grande importância nacional, apresentando ainda cores vivas e pedaços de papéis de parede típicos do antigo período vitoriano britânico.

Dimensões e características

As duas imagens encontradas possuem cerca de 2,7 metros de altura por 1,2 metro de largura, ocupando um espaço expressivo nas laterais da estrutura antiga da chaminé. Os especialistas que avaliaram os murais explicaram que o tamanho original das cenas decorativas poderia ser ainda maior no passado.

A continuidade das ilustrações foi interrompida pelo teto construído nas reformas mais recentes, o que comprova que as paredes originais eram mais altas antes das adaptações feitas no prédio ao longo dos séculos.

Origem e preservação

Os desenhos reproduzem fielmente passagens marcantes da famosa obra literária Emblems, publicada originalmente pelo poeta inglês Francis Quarles no ano de 1635. Os painéis exibem cenas carregadas de simbologia religiosa e moral, incluindo a figura de um anjo conduzindo um homem preso em uma gaiola e uma pessoa viajando em uma carroça branca.

Como o casal precisava manter a funcionalidade da residência, os novos móveis foram recolocados cobrindo parcialmente um dos lados, mas o governo local já estuda projetos especiais para garantir a preservação definitiva desse valioso patrimônio histórico mundial.

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