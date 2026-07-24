Eletricista entra por um alçapão durante manutenção na Villa Farnesina, em Roma, acende uma lâmpada e encontra pinturas do século XVII escondidos acima de um teto falso, com querubins, paisagens e o brasão preservados desde reformas do século XIX

Uma simples inspeção técnica trouxe à tona relíquias culturais completamente protegidas

(Foto: Reprodução / Youtube)

Um serviço rotineiro de fiação elétrica transformou-se em um dos achados artísticos mais surpreendentes dos últimos tempos na Europa.

O eletricista Davide Renzoni realizava reparos técnicos nos cabos de energia de um palácio renascentista localizado às margens do rio Tibre, na Itália.

Ao abrir uma pequena abertura quadrada de metal instalada na cobertura do ambiente, o trabalhador utilizou a claridade de uma lâmpada de mão e deparou-se com uma série de painéis decorativos coloridos que estavam totalmente vedados e intocados por gerações.

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A estrutura antiga pertence à famosa Villa Farnesina, residência histórica conhecida internacionalmente por abrigar obras-primas da arquitetura mundial.

As relíquias valiosas estavam escondidas no interior de um vão estreito, bem em cima de uma estrutura de gesso rebaixado que foi instalada durante uma grande reforma de modernização arquitetônica ocorrida no final do século XIX.

A imprensa internacional divulgou a notícia após cientistas finalizarem as primeiras avaliações estruturais sobre as condições físicas de conservação de todo o material.

Detalhes das imagens

O conjunto descoberto de forma acidental é composto por três grandes afrescos que exibem um estado de conservação impecável, sem danos provocados pela umidade.

As ilustrações contam com figuras de anjos infantis alados, cenários de campos abertos e símbolos de nobreza pertencentes à tradicional dinastia dos Farnese.

Os peritos do governo italiano que avaliam o local apontam que os traços pertencem aos discípulos do pintor barroco Carlo Maratta, profissional renomado que prestava serviços para famílias ricas da época.

Estudo e visitação

Após a retirada cuidadosa das camadas antigas de poeira acumulada, o palácio organizou uma exibição fotográfica especial para apresentar os registros da descoberta ao público.

Os técnicos em patrimônio histórico agora monitoram a área com equipamentos tecnológicos modernos para impedir que as mudanças de temperatura estraguem os pigmentos originais das tintas.

O feliz acaso envolvendo o prestador de serviços abriu novos caminhos para compreender a história da arte local, mostrando que grandes tesouros do passado continuam protegidos em locais inesperados.

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