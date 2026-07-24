Geração Z: jovens nascidos entre 1997 e 2010 passam a adotar o ‘loud budgeting’

Tendência transforma limites financeiros em conversas abertas e mostra como a geração Z organiza encontros, viagens e outros gastos

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Manter uma vida social ativa sem comprometer o orçamento virou um desafio para parte dos jovens. Diante da pressão para acompanhar viagens, restaurantes e programas caros, integrantes da geração Z começaram a tratar as próprias limitações financeiras com mais naturalidade.

A prática ganhou o nome de loud budgeting, ou “orçamento em voz alta”. Em vez de inventar desculpas ou recorrer ao cartão de crédito, a pessoa explica aos amigos que determinada despesa não cabe no orçamento ou prejudicaria uma meta financeira.

O termo foi popularizado pelo comediante e criador de conteúdo Lukas Battle no fim de 2023. A proposta surgiu como contraponto à chamada quiet luxury (luxo discreto, em tradução livre), tendência marcada pela exibição discreta de produtos e experiências de alto padrão.

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Conversas mais transparentes

Na prática, o movimento aparece em frases como “não vou ao restaurante porque estou economizando para uma viagem”. A ideia não é apenas dizer que falta dinheiro, mas tornar claras as prioridades que orientam cada decisão.

Pesquisa do programa Better Money Habits, do Bank of America, apontou que falar abertamente sobre quais compromissos sociais podem ser pagos tem ajudado jovens adultos a viver dentro das próprias condições financeiras.

Além disso, a estratégia pode reduzir a pressão para aceitar programas caros apenas para acompanhar o grupo. Passeios gratuitos, encontros em casa, refeições mais econômicas e divisão prévia dos custos passam a ocupar mais espaço.

Planejamento continua necessário

Porém, é importante ressaltar que não se propõe de maneira mais densa a controlar as contas. É necessário acompanhar receitas, despesas e dívidas, além de estabelecer metas compatíveis com a renda.

Assim, o loud budgeting funciona como ferramenta de comunicação, uma mera desculpa para evitar constrangimento. O orçamento propriamente dito ainda depende de organização, escolhas consistentes e acompanhamento frequente.

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