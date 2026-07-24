Jornalista Delson Carlos é encontrado morto em apartamento no Setor Bueno, em Goiânia

Equipes de negociação foram acionadas depois que uma das envolvidas na confusão se recusou a deixar o local, que precisou ser isolado pelas forças de segurança

(Foto: Reprodução)

O jornalista Delson Carlos Henrique de Lima Barros, de 52 anos, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (24), dentro de um apartamento no Setor Bueno, em Goiânia. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC) como homicídio.

De acordo com Polícia Militar (PM), Delson estava no imóvel acompanhado de duas mulheres quando ocorreu um desentendimento. Durante a confusão, uma das envolvidas sofreu ferimentos provocados por arma branca.

Ainda conforme os relatos preliminares obtidos pelas equipes que atenderam a ocorrência, a mulher ferida teria reagido e atingido o jornalista com golpes de faca. Delson não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no apartamento.

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A mulher ferida foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com lesões perfurantes na região da axila esquerda e no antebraço direito, sendo encaminhada para uma unidade de saúde.

Outra mulher permaneceu dentro do apartamento e se recusou a deixar o imóvel, o que levou à mobilização de equipes especializadas da Polícia Militar, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e negociadores.

Durante a operação, o condomínio foi isolado e moradores das áreas consideradas de risco foram retirados preventivamente. Além disso, vias próximas ao edifício chegaram a ser bloqueadas para garantir a segurança durante o atendimento.

Equipes da Polícia Científica realizaram a perícia no apartamento. O corpo do jornalista será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que irão auxiliar na investigação.

Mais informações a qualquer momento.

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