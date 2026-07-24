Misturar beterraba com maçã: para que serve e por que é recomendado
Combinação simples transforma ingredientes comuns em um acompanhamento colorido, cremoso e fácil de preparar para diferentes refeições
Encontrar uma receita capaz de deixar a refeição mais colorida e saborosa não exige ingredientes difíceis ou muito tempo na cozinha. Algumas combinações simples oferecem contraste de sabores e ainda ajudam a variar o cardápio do dia a dia.
É o caso da mistura de beterraba com maçã.
A união serve para preparar uma salada agridoce e cremosa, que pode acompanhar o almoço, o jantar ou refeições especiais.
A receita foi compartilhada por Karleane Oliveira, gastrônoma maranhense responsável pelo perfil Na Cozinha da Karle (@nacozinhadakarle), no Instagram.
A página reúne receitas práticas e acessíveis e conta com mais de 1,2 milhão de seguidores.
Depois de cozida, a beterraba ganha uma textura macia e mantém o sabor levemente terroso.
A maçã, por sua vez, acrescenta frescor, crocância e um toque adocicado.
A combinação também reúne fibras, vitaminas e compostos antioxidantes presentes naturalmente nos dois alimentos.
Ainda assim, seus benefícios dependem de uma alimentação variada e equilibrada.
Ingredientes
- 2 beterrabas;
- 2 maçãs;
- 180 g de azeitonas sem caroço;
- cheiro-verde a gosto;
- sal a gosto;
- 3 colheres generosas de maionese light.
Modo de preparo
- Descasque as beterrabas e corte-as em cubos.
- Cozinhe os pedaços no vapor ou diretamente na água por cerca de 10 minutos.
- Verifique se a beterraba está macia, escorra e espere esfriar.
- Transfira os cubos para uma tigela.
- Corte as maçãs em cubos, mantendo a casca, e acrescente ao recipiente.
- Adicione as azeitonas, o cheiro-verde e o sal.
- Coloque a maionese light.
- Misture bem até que o molho envolva todos os ingredientes.
- Finalize com um pouco mais de cebolinha e sirva.
Por que a mistura é recomendada
A receita chama atenção principalmente pela facilidade de preparo e pela combinação de texturas.
Enquanto a beterraba fica macia, a maçã permanece mais firme e ajuda a equilibrar a cremosidade da maionese.
Além disso, a salada pode ser adaptada conforme a preferência.
Para uma versão mais leve, parte da maionese pode ser substituída por iogurte natural.
A azeitona também é opcional. Quem deseja reduzir o consumo de sódio pode diminuir a quantidade ou retirar o ingrediente da receita.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!