Misturar beterraba com maçã: para que serve e por que é recomendado

Combinação simples transforma ingredientes comuns em um acompanhamento colorido, cremoso e fácil de preparar para diferentes refeições

Misturar beterraba com maçã
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)
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Encontrar uma receita capaz de deixar a refeição mais colorida e saborosa não exige ingredientes difíceis ou muito tempo na cozinha. Algumas combinações simples oferecem contraste de sabores e ainda ajudam a variar o cardápio do dia a dia.

É o caso da mistura de beterraba com maçã.

A união serve para preparar uma salada agridoce e cremosa, que pode acompanhar o almoço, o jantar ou refeições especiais.

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A receita foi compartilhada por Karleane Oliveira, gastrônoma maranhense responsável pelo perfil Na Cozinha da Karle (@nacozinhadakarle), no Instagram.

A página reúne receitas práticas e acessíveis e conta com mais de 1,2 milhão de seguidores.

Depois de cozida, a beterraba ganha uma textura macia e mantém o sabor levemente terroso.

A maçã, por sua vez, acrescenta frescor, crocância e um toque adocicado.

A combinação também reúne fibras, vitaminas e compostos antioxidantes presentes naturalmente nos dois alimentos.

Ainda assim, seus benefícios dependem de uma alimentação variada e equilibrada.

Ingredientes

  • 2 beterrabas;
  • 2 maçãs;
  • 180 g de azeitonas sem caroço;
  • cheiro-verde a gosto;
  • sal a gosto;
  • 3 colheres generosas de maionese light.

Modo de preparo

  1. Descasque as beterrabas e corte-as em cubos.
  2. Cozinhe os pedaços no vapor ou diretamente na água por cerca de 10 minutos.
  3. Verifique se a beterraba está macia, escorra e espere esfriar.
  4. Transfira os cubos para uma tigela.
  5. Corte as maçãs em cubos, mantendo a casca, e acrescente ao recipiente.
  6. Adicione as azeitonas, o cheiro-verde e o sal.
  7. Coloque a maionese light.
  8. Misture bem até que o molho envolva todos os ingredientes.
  9. Finalize com um pouco mais de cebolinha e sirva.

Por que a mistura é recomendada

A receita chama atenção principalmente pela facilidade de preparo e pela combinação de texturas.

Enquanto a beterraba fica macia, a maçã permanece mais firme e ajuda a equilibrar a cremosidade da maionese.

Além disso, a salada pode ser adaptada conforme a preferência.

Para uma versão mais leve, parte da maionese pode ser substituída por iogurte natural.

A azeitona também é opcional. Quem deseja reduzir o consumo de sódio pode diminuir a quantidade ou retirar o ingrediente da receita.

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Layne Brito

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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