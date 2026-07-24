Moto com placa de papelão é apreendida durante fiscalização em Goiânia; veja vídeo

Veículo apresentava diversas irregularidades e foi removido ao pátio da Prefeitura após abordagem

Além da placa improvisada em papelão, os agentes constataram outras irregularidades administrativas, o que levou à remoção da motocicleta para o pátio da Secretaria. (Foto: Instagram/@agt.goiania)

Uma motocicleta com uma placa improvisada de papelão foi apreendida na manhã desta sexta-feira (24), durante uma fiscalização realizada por agentes de trânsito no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia.

Conforme vídeo publicado na página Agentes de Trânsito de Goiânia (@agt.goiania), a equipe de motociclistas realizava patrulhamento de rotina quando se deparou com o veículo circulando com uma identificação feita à mão.

A sinalização havia sido desenhada em um pedaço de papelão, sem qualquer item de segurança ou conformidade com os padrões exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

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Durante a abordagem, os agentes verificaram a documentação da motocicleta e constataram que o veículo apresentava diversas irregularidades administrativas.

Diante da situação, a motocicleta foi removida ao pátio da Prefeitura, onde permanecerá até que todas as pendências sejam regularizadas pelo proprietário.

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