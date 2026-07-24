Nem acém, nem peito: as 3 melhores carne para moer no açougue, segundo frigoríficos

Especialistas apontam cortes que oferecem o equilíbrio ideal entre sabor, maciez e gordura, garantindo uma carne moída mais suculenta em diferentes receitas

(Imagem: Ilustração/Magnific)

A carne moída faz parte da rotina de milhões de brasileiros e aparece em receitas que vão da clássica bolonhesa a hambúrgueres artesanais.

No entanto, escolher o corte certo faz toda a diferença no sabor, na textura e até no rendimento do preparo.

Além disso, muitos consumidores ainda acreditam que acém ou peito representam as únicas opções para moer.

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Segundo especialistas do setor frigorífico, porém, outros cortes entregam resultados superiores, dependendo da receita e da quantidade de gordura desejada.

Três cortes se destacam na hora de moer a carne

Embora a escolha dependa do prato, frigoríficos apontam três cortes que reúnem qualidade, maciez e versatilidade para diferentes preparos.

1. Fraldinha

A fraldinha lidera a lista para quem prioriza sabor e suculência. Isso porque o corte apresenta fibras macias e um marmoreio natural que distribui a gordura de forma equilibrada.

Por isso, muitos açougues utilizam a fraldinha na produção de hambúrgueres artesanais, smash burgers e outras receitas em que a carne precisa permanecer suculenta após o preparo.

2. Patinho

O patinho se destaca como a principal opção para quem prefere uma carne mais magra. Além de apresentar baixo teor de gordura, o corte possui textura firme e fibras curtas.

Assim, ele funciona muito bem em receitas do dia a dia, como molho à bolonhesa, quibes, almôndegas, recheios de tortas e refogados.

3. Coxão mole ou miolo de paleta

O coxão mole, assim como o miolo de paleta, oferece um equilíbrio entre maciez e sabor.

Enquanto o patinho possui pouca gordura, esse corte apresenta uma quantidade moderada de gordura e colágeno, o que melhora a textura da carne moída.

Dessa forma, ele se torna uma excelente escolha para panquecas, escondidinhos, rocamboles e pratos gratinados.

A proporção de gordura também importa

Especialistas afirmam que o segredo de uma boa carne moída não depende apenas do corte. Além disso, a quantidade de gordura influencia diretamente o resultado.

Por isso, frigoríficos costumam recomendar uma proporção próxima de 80% de carne magra para 20% de gordura, ou até 85% de carne e 15% de gordura.

Caso contrário, cortes extremamente magros podem ressecar rapidamente durante o cozimento.

Por fim, quem pretende moer a carne no açougue pode conversar com o profissional e solicitar misturas personalizadas.

Assim, fica mais fácil encontrar o equilíbrio ideal entre sabor, maciez e suculência para cada receita.

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