A carne boa e barata para fazer o churrasco do final de semana, segundo açougueiros

Peça costuma custar menos que cortes tradicionais e, quando preparada corretamente, entrega maciez, sabor e ótimo rendimento na churrasqueira

A carne boa e barata para fazer o churrasco do final de semana, segundo açougueiros
(Foto: Reprodução)
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Durante muitos anos, a paleta bovina ficou conhecida como uma carne indicada apenas para receitas de panela.

No entanto, essa percepção mudou nos últimos anos, principalmente depois que açougueiros e churrasqueiros passaram a mostrar o potencial do corte na churrasqueira.

Além disso, quem busca economizar sem abrir mão de sabor encontra na paleta uma alternativa aos cortes mais caros.

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Quando recebe a limpeza correta e o preparo adequado, a peça entrega maciez, boa suculência e excelente custo-benefício.

Paleta bovina pode surpreender no churrasco

Açougueiros recomendam a paleta para quem deseja gastar menos sem abrir mão da qualidade.

Embora muitos ainda a considerem uma carne de “segunda”, é dessa região que saem cortes valorizados, como o Flat Iron e o Shoulder Steak.

Por isso, especialistas explicam que o segredo está na preparação. Ao retirar membranas, excesso de gordura e tecidos conjuntivos, o açougueiro melhora a textura da carne e deixa o corte pronto para a grelha.

Além disso, a faixa central de colágeno não representa um problema. Pelo contrário, quando o preparo respeita o ponto ideal, ela contribui para uma carne mais macia e saborosa.

A carne boa e barata para fazer o churrasco do fim de semana pode estar em um corte que muitos consumidores ainda ignoram no açougue

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/segueocorte_)

Como preparar o corte corretamente

Para alcançar um bom resultado, especialistas orientam alguns cuidados:

  • peça ao açougueiro para limpar bem a peça;
  • solicite bifes com cerca de dois dedos de espessura;
  • sele a carne em fogo alto para formar uma crosta dourada;
  • evite passar do ponto para preservar a suculência;
  • utilize apenas sal grosso ou sal de parrilla.

Depois disso, deixe a carne descansar por alguns minutos antes de servir. Assim, os sucos permanecem nas fibras e garantem um resultado ainda mais saboroso.

Vale a pena escolher a paleta?

Cada vez mais consumidores respondem que sim. Afinal, a paleta combina preço acessível, bom rendimento e muito sabor quando recebe o preparo correto.

Por fim, especialistas reforçam que a qualidade de um churrasco não depende apenas do preço da carne.

Em vez disso, a escolha do corte, a limpeza adequada e o modo de preparo fazem toda a diferença para servir uma refeição macia e suculenta.

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Daniella Bruno

Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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