A carne boa e barata para fazer o churrasco do final de semana, segundo açougueiros
Peça costuma custar menos que cortes tradicionais e, quando preparada corretamente, entrega maciez, sabor e ótimo rendimento na churrasqueira
Durante muitos anos, a paleta bovina ficou conhecida como uma carne indicada apenas para receitas de panela.
No entanto, essa percepção mudou nos últimos anos, principalmente depois que açougueiros e churrasqueiros passaram a mostrar o potencial do corte na churrasqueira.
Além disso, quem busca economizar sem abrir mão de sabor encontra na paleta uma alternativa aos cortes mais caros.
Quando recebe a limpeza correta e o preparo adequado, a peça entrega maciez, boa suculência e excelente custo-benefício.
Paleta bovina pode surpreender no churrasco
Açougueiros recomendam a paleta para quem deseja gastar menos sem abrir mão da qualidade.
Embora muitos ainda a considerem uma carne de “segunda”, é dessa região que saem cortes valorizados, como o Flat Iron e o Shoulder Steak.
Por isso, especialistas explicam que o segredo está na preparação. Ao retirar membranas, excesso de gordura e tecidos conjuntivos, o açougueiro melhora a textura da carne e deixa o corte pronto para a grelha.
Além disso, a faixa central de colágeno não representa um problema. Pelo contrário, quando o preparo respeita o ponto ideal, ela contribui para uma carne mais macia e saborosa.
Como preparar o corte corretamente
Para alcançar um bom resultado, especialistas orientam alguns cuidados:
- peça ao açougueiro para limpar bem a peça;
- solicite bifes com cerca de dois dedos de espessura;
- sele a carne em fogo alto para formar uma crosta dourada;
- evite passar do ponto para preservar a suculência;
- utilize apenas sal grosso ou sal de parrilla.
Depois disso, deixe a carne descansar por alguns minutos antes de servir. Assim, os sucos permanecem nas fibras e garantem um resultado ainda mais saboroso.
Vale a pena escolher a paleta?
Cada vez mais consumidores respondem que sim. Afinal, a paleta combina preço acessível, bom rendimento e muito sabor quando recebe o preparo correto.
Por fim, especialistas reforçam que a qualidade de um churrasco não depende apenas do preço da carne.
Em vez disso, a escolha do corte, a limpeza adequada e o modo de preparo fazem toda a diferença para servir uma refeição macia e suculenta.
Veja mais no post abaixo!
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!