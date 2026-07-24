Ovo com casca branca ou marrom: veja a diferença e qual é o melhor para comprar no supermercado
Diferença visível nas prateleiras alimenta crenças antigas, mas escolha correta depende de fatores que vão muito além da aparência
Diante de bandejas aparentemente iguais, a cor da casca costuma influenciar a decisão de muitos consumidores. Enquanto alguns associam os ovos marrons a uma produção mais natural, outros escolhem os brancos por serem encontrados com maior frequência e, muitas vezes, custarem menos.
Na prática, a principal diferença está na linhagem da galinha.
Algumas aves produzem ovos de casca branca, enquanto outras depositam pigmentos durante a formação do ovo, criando tonalidades marrons. Essa característica não indica, sozinha, qualidade superior.
Valor nutricional é semelhante
Quando possuem o mesmo tamanho e vêm de aves criadas em condições parecidas, ovos brancos e marrons apresentam quantidades semelhantes de proteínas, gorduras, vitaminas e minerais.
A alimentação da galinha e o sistema de criação podem provocar variações na composição.
Entretanto, essas diferenças precisam estar informadas na embalagem e não podem ser identificadas apenas pela cor da casca.
Ovo marrom também não significa, necessariamente, que o produto seja caipira, orgânico ou proveniente de galinhas criadas soltas.
Essas classificações dependem do método de produção.
Por que o ovo marrom pode custar mais?
Algumas raças produtoras de ovos marrons são maiores e consomem mais ração.
Esse custo adicional pode ser repassado ao preço final.
Preferências do público e estratégias comerciais também influenciam.
Por isso, pagar mais por uma casca escura não significa comprar um alimento mais nutritivo ou saboroso.
O gosto costuma depender mais da alimentação da ave, do frescor do produto e da forma de preparo.
Qual é o melhor para comprar?
Entre um ovo branco e outro marrom em condições semelhantes, nenhum é automaticamente melhor.
A escolha pode ser feita pelo preço e pela preferência pessoal.
Mais importante é conferir a validade, a procedência, as condições de armazenamento e a integridade da casca.
Unidades rachadas, quebradas, com vazamento ou sujeira excessiva devem ser evitadas.
Depois da compra, o ideal é manter os ovos refrigerados e protegidos de mudanças frequentes de temperatura.
Preparações com gema ou clara crua também exigem cuidado maior.
Assim, a melhor bandeja não é definida pela cor, mas pela combinação entre frescor, conservação, segurança e bom custo-benefício.
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