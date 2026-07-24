Robert Waldinger, professor de Harvard há 87 anos: “As pessoas mais satisfeitas nos relacionamentos aos 50 eram as mais saudáveis aos 80”
Este longo acompanhamento médico comprova o verdadeiro impacto das nossas escolhas
Uma pesquisa revolucionária desenvolvida pela prestigiada universidade americana de Harvard trouxe dados valiosos que mudam a forma como a sociedade enxerga o envelhecimento e o bem-estar.
O médico psiquiatra Robert Waldinger lidera atualmente o famoso Estudo de Desenvolvimento Adulto, um projeto gigantesco sediado no Hospital Geral de Massachusetts.
A iniciativa acompanha detalhadamente a rotina, os hábitos e a evolução física de centenas de voluntários e de seus descendentes ao longo de quase nove décadas, consolidando-se como o levantamento mais extenso já realizado sobre o comportamento humano na maturidade.
As análises acumuladas pela equipe científica comprovaram que o carinho e o afeto entre as pessoas funcionam como um poderoso escudo protetor para o corpo.
Os dados coletados apontaram que os voluntários que mantinham uma boa convivência social e familiar por volta dos 50 anos de idade apresentaram as melhores condições físicas ao atingirem os 80 anos.
A constatação serve de alerta para a importância de cultivar laços verdadeiros no dia a dia, indicando que a qualidade da convivência diária tem muito mais impacto no organismo do que a própria herança genética.
Impacto do isolamento
Sucesso internacional
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