Crianças que desenham com frequência desenvolvem memória mais forte e aprendem com mais facilidade, segundo neuropsicólogos

Um simples lápis pode fazer muito mais do que criar desenhos — ele pode fortalecer o cérebro e transformar a forma como uma criança aprende

Daniella Bruno - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

O desenvolvimento infantil vai muito além do que se aprende em sala de aula. Habilidades cognitivas, emocionais e motoras se constroem diariamente por meio de experiências simples, muitas vezes subestimadas no dia a dia.

Nesse contexto, atividades aparentemente básicas ganham um novo significado quando analisadas pela ciência. É o caso do desenho, que, segundo a neuropsicologia, atua como um verdadeiro acelerador do aprendizado em crianças.

O desenho fortalece o cérebro e amplia a capacidade de aprender

Antes de tudo, desenhar não é apenas uma atividade recreativa. Na prática, ele ativa múltiplas áreas do cérebro ao mesmo tempo, criando conexões neurais mais fortes e duradouras.

Primeiramente, o chamado “efeito do desenho” potencializa a memória. Ao desenhar, a criança processa a informação de forma visual, motora e semântica. Dessa forma, o cérebro registra o conteúdo com mais profundidade, facilitando a lembrança no futuro.

Além disso, o desenho exige integração sensorial. Enquanto desenha, a criança coordena movimentos, controla o traço e mantém o foco. Consequentemente, desenvolve atenção sustentada — uma habilidade cada vez mais rara em meio a estímulos digitais rápidos.

Ao mesmo tempo, o desenho ajuda a transformar ideias abstratas em algo concreto. Quando a criança representa conceitos no papel, ela organiza o pensamento e melhora sua capacidade de resolver problemas. Assim, fortalece habilidades fundamentais para áreas como matemática e leitura.

Como o desenho impulsiona memória, linguagem e criatividade

O impacto do desenho vai além da memória e da concentração. Ele também atua diretamente na construção da linguagem e na alfabetização.

A seguir, veja como essa prática contribui para o desenvolvimento infantil:

Memória mais eficiente

Ao desenhar, a criança cria múltiplas conexões neurais. Assim, o conteúdo se fixa com mais facilidade e por mais tempo.

Ao desenhar, a criança cria múltiplas conexões neurais. Assim, o conteúdo se fixa com mais facilidade e por mais tempo. Coordenação motora fina

O controle do lápis fortalece músculos das mãos e melhora a precisão dos movimentos. Dessa forma, prepara a base para a escrita.

O controle do lápis fortalece músculos das mãos e melhora a precisão dos movimentos. Dessa forma, prepara a base para a escrita. Atenção e foco

Desenhar exige continuidade e concentração. Por isso, ajuda a reduzir distrações e melhora o desempenho em tarefas cognitivas.

Desenhar exige continuidade e concentração. Por isso, ajuda a reduzir distrações e melhora o desempenho em tarefas cognitivas. Pensamento simbólico

Representar objetos e ideias no papel estimula a capacidade de abstração. Consequentemente, facilita o aprendizado de leitura e matemática.

Representar objetos e ideias no papel estimula a capacidade de abstração. Consequentemente, facilita o aprendizado de leitura e matemática. Expressão e comunicação

Antes mesmo de escrever, a criança usa o desenho para contar histórias. Assim, desenvolve habilidades narrativas e amplia o vocabulário.

Além disso, o desenho funciona como uma ponte natural para a escrita. À medida que a criança sente necessidade de explicar o que desenhou, ela passa a incorporar palavras, evoluindo gradualmente no processo de alfabetização.

Como incentivar o desenho de forma natural e eficaz

Para que os benefícios apareçam, é essencial estimular o desenho sem pressão ou cobranças excessivas.

Primeiramente, oferecer variedade de materiais faz diferença. Lápis, tintas, giz e diferentes superfícies despertam a curiosidade e estimulam novas formas de expressão.

Além disso, garantir liberdade criativa é fundamental. Ao evitar modelos prontos, você incentiva a criança a tomar decisões, imaginar e criar soluções próprias.

Outro ponto importante é a valorização do processo. Em vez de focar apenas no resultado, pergunte sobre o desenho. Dessa forma, a criança desenvolve sua capacidade de expressão e reflexão.

Por fim, transformar o desenho em hábito diário potencializa os resultados. Pequenos momentos ao longo do dia já são suficientes para estimular o cérebro de forma contínua.

Um hábito simples que potencializa o aprendizado

O desenho prova que ferramentas simples podem gerar impactos profundos no desenvolvimento infantil. Mais do que uma atividade lúdica, ele atua como um recurso poderoso para fortalecer memória, atenção e criatividade.

Assim, ao incentivar esse hábito desde cedo, você contribui diretamente para uma aprendizagem mais sólida, natural e duradoura.

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