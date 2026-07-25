A melhor maneira de acabar com as pulgas em cachorros sem precisar de remédio caro, segundo especialista

Alternativa caseira usa um ingrediente comum para auxiliar na retirada dos parasitas, mas exige cuidados para não irritar a pele do animal

(Imagem: Captura de tela/Instagram/@donalbertofranco)

As pulgas provocam coceira, irritação e bastante desconforto nos cachorros. Quando a infestação aparece, muitos tutores procuram alternativas acessíveis para reduzir o problema antes que ele se espalhe pela casa.

Em vídeo publicado no Instagram, Don Alberto Franco sugere espalhar bicarbonato de sódio sobre a pelagem seca do animal. Depois, o produto deve ser massageado delicadamente entre os pelos, evitando olhos, focinho, boca e regiões machucadas.

Como aplicar o bicarbonato

De acordo com a orientação apresentada, o bicarbonato deve permanecer na pelagem por cerca de 15 minutos. Em seguida, é necessário escovar bem o cachorro para retirar completamente o pó e os parasitas soltos.

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A quantidade utilizada deve ser pequena. Além disso, o tutor precisa impedir que o cão lamba ou inale o produto, já que a ingestão em grandes quantidades pode causar problemas.

No vídeo, Don Alberto também menciona uma mistura de água com vinagre de maçã como opção para borrifar sobre os pelos. Entretanto, soluções ácidas podem irritar peles sensíveis ou com feridas e não devem ser aplicadas sem orientação veterinária.

Receita caseira não elimina a infestação

Embora o bicarbonato possa auxiliar na limpeza e na remoção mecânica de algumas pulgas, não há comprovação de que ele consiga interromper sozinho todo o ciclo do parasita. O produto também não substitui medicamentos antipulgas recomendados por veterinários.

O controle eficiente precisa incluir o cachorro, os demais animais da residência e o ambiente. Isso ocorre porque ovos, larvas e pupas podem permanecer em camas, tapetes, sofás, frestas e áreas frequentadas pelo pet.

Por isso, mantas e caminhas devem ser lavadas, enquanto a casa precisa ser aspirada com frequência. Em casos de infestação intensa, feridas, queda de pelos ou coceira persistente, a recomendação é procurar um médico-veterinário para definir um tratamento seguro.

A dica foi compartilhada por Don Alberto Franco, no perfil @donalbertofranco, no Instagram.

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