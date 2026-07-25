As 6 profissões que parecem ganhar pouco e rendem mais de R$ 5 mil por mês, segundo recrutadores

Experiência, qualificação técnica e remuneração variável transformam ocupações pouco valorizadas em oportunidades atraentes no mercado

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Nem sempre as profissões mais valorizadas financeiramente são aquelas que exigem longos anos de faculdade ou ocupam posições de destaque dentro das empresas.

Algumas atividades vistas como simples podem render valores bastante competitivos.

Em determinados casos, os ganhos ultrapassam R$ 5 mil por mês. Isso acontece principalmente quando o profissional reúne experiência, qualificação técnica, disponibilidade para jornadas diferenciadas ou trabalha com comissões.

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A remuneração, porém, não é igual para todos. Cidade, setor, tipo de contrato, volume de clientes e tempo de atuação influenciam diretamente o valor recebido.

Confira seis profissões que podem surpreender pelos rendimentos:

1. Eletricista industrial

O eletricista industrial trabalha na instalação, inspeção e manutenção de sistemas elétricos em fábricas e grandes empresas.

Profissionais experientes, com cursos técnicos e certificações de segurança, podem ultrapassar R$ 5 mil.

Adicionais de periculosidade, plantões e horas extras também ajudam a elevar a renda.

2. Técnico em refrigeração

Responsável por instalar e consertar aparelhos de ar-condicionado, câmaras frias e sistemas de climatização, esse profissional encontra espaço em residências, comércios e indústrias.

Quem trabalha por conta própria e mantém uma carteira fixa de clientes pode alcançar bons rendimentos, sobretudo durante os períodos mais quentes do ano.

3. Motorista de caminhão

Motoristas que percorrem longas distâncias ou transportam cargas especiais podem receber mais de R$ 5 mil mensais.

A renda costuma variar de acordo com a rota, a quantidade de viagens, o tipo de mercadoria, as diárias e os adicionais previstos no contrato.

4. Corretor de imóveis

O corretor de imóveis geralmente recebe por comissão.

Dessa forma, a venda de uma única propriedade pode garantir um valor considerável.

Imóveis mais caros oferecem comissões maiores, mas a profissão também apresenta instabilidade.

Em alguns meses, o profissional pode fechar vários negócios; em outros, nenhum.

5. Operador de máquinas pesadas

Escavadeiras, tratores, guindastes e outros equipamentos exigem operadores capacitados.

Esses profissionais são procurados por empresas da construção civil, mineração e agronegócio.

Experiência e domínio de máquinas específicas podem aumentar a remuneração, principalmente em obras de grande porte ou realizadas longe dos centros urbanos.

6. Representante comercial

Representantes comerciais apresentam produtos e serviços a empresas e consumidores.

A remuneração pode incluir salário fixo, comissões e bônus por desempenho.

Quem possui uma carteira consolidada de clientes e trabalha com produtos de maior valor consegue superar com mais facilidade a faixa de R$ 5 mil.

Apesar do potencial financeiro, os valores não são garantidos.

Para alcançar rendimentos mais altos, normalmente é necessário investir em capacitação, ganhar experiência e construir uma boa reputação profissional.

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