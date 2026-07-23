As melhores profissões para quem não gosta de trabalhar presencialmente, segundo recrutadores

Áreas ligadas à tecnologia, comunicação e gestão concentram atividades que podem ser realizadas de casa, mas exigem autonomia e organização

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Enfrentar trânsito, seguir horários rígidos e permanecer todos os dias no escritório não combina com o perfil de parte dos profissionais. Para esse grupo, escolher uma carreira compatível com o trabalho remoto pode trazer mais autonomia e qualidade de vida.

As melhores opções são aquelas em que as principais tarefas dependem de computador, internet e ferramentas digitais. Áreas de tecnologia, finanças, comunicação, atendimento e gestão estão entre as que oferecem maior possibilidade de teletrabalho.

Profissões com maior possibilidade de trabalho remoto

Entre as carreiras que podem ser exercidas integralmente ou parcialmente de casa estão:

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Desenvolvedor de software: cria, testa e atualiza sistemas, aplicativos e plataformas digitais. Analista de dados: organiza informações e produz relatórios para apoiar decisões empresariais. Especialista em cibersegurança: monitora sistemas, identifica vulnerabilidades e protege informações corporativas. Designer gráfico ou de interfaces: desenvolve identidades visuais, peças publicitárias, sites e aplicativos. Redator e produtor de conteúdo: escreve matérias, roteiros, textos comerciais e conteúdos para redes sociais. Profissional de marketing digital: administra campanhas, anúncios, estratégias de SEO e canais digitais. Contador ou analista financeiro: acompanha documentos, pagamentos, indicadores e obrigações fiscais por sistemas online. Recrutador: conduz entrevistas, seleciona currículos e acompanha processos de contratação a distância. Atendente de suporte ao cliente: esclarece dúvidas por telefone, chat, e-mail ou videoconferência. Gerente de projetos: coordena equipes, prazos e entregas por meio de plataformas colaborativas.

Levantamentos sobre teletrabalho mostram maior presença do modelo entre ocupações profissionais, administrativas, financeiras e tecnológicas. Já atividades de construção, transporte, manutenção e atendimento físico oferecem menos possibilidades de atuação remota.

Tecnologia continua em destaque

O avanço da inteligência artificial, da computação em nuvem e da segurança digital mantém elevada a procura por profissionais especializados.

O Fórum Econômico Mundial aponta que redes, cibersegurança, inteligência artificial e análise de dados estão entre as áreas com crescimento esperado até 2030. Além do conhecimento técnico, empresas valorizam flexibilidade, capacidade de adaptação e aprendizado contínuo.

Trabalho remoto não significa trabalhar sozinho

Mesmo longe do escritório, o profissional participa de reuniões, presta contas e precisa manter contato frequente com colegas e gestores.

Por isso, recrutadores costumam observar comunicação escrita, disciplina, organização e capacidade de cumprir prazos sem supervisão constante. Também é necessário saber utilizar ferramentas de videoconferência, armazenamento em nuvem e gestão de tarefas.

Além disso, nem toda vaga anunciada como remota permite trabalhar de qualquer cidade. Algumas empresas exigem residência em determinada região ou comparecimento ocasional ao escritório.

Assim, a melhor profissão depende da formação, das habilidades e do nível de interação desejado. Para quem não gosta do modelo presencial, carreiras digitais oferecem mais possibilidades, mas continuam exigindo produtividade e colaboração.

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