Como fazer pipoca igual à de cinema em casa: leva apenas 3 ingredientes e todo mundo ama

Truques simples durante o preparo ajudam a deixar os grãos sequinhos, crocantes e com o tempero bem distribuído

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Poucas coisas combinam tanto com um bom filme quanto um balde de pipoca recém-preparada. O problema é que, em casa, o resultado nem sempre fica tão crocante e saboroso quanto aquele encontrado nas salas de cinema.

Com alguns cuidados simples, porém, é possível transformar a receita tradicional.

O segredo está na forma de preparar a manteiga, controlar a temperatura da panela e evitar que o vapor deixe os grãos murchos.

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A dica foi compartilhada por Marceza Araújo, responsável pelo perfil Balaio de Ideias (@balaiodeideias_by_marceza), no Instagram.

Na página, ela publica conteúdos com dicas de organização e soluções práticas para o dia a dia.

A receita leva apenas milho, manteiga e sal.

Além de prática, pode ser preparada em poucos minutos para acompanhar filmes, séries ou uma sessão especial com a família.

Ingredientes

200 g de manteiga;

1 xícara de milho para pipoca;

sal a gosto.

Modo de preparo

Coloque a manteiga em uma panela e leve ao fogo baixo até derreter completamente. Retire cuidadosamente a espuma branca que se formar na superfície. Separe uma pequena quantidade da manteiga limpa para preparar a pipoca. Guarde o restante em um recipiente fechado na geladeira para usar em outras receitas. Coloque a manteiga separada em uma panela funda. Acrescente apenas três grãos de milho e tampe. Espere até que eles estourem, indicando que a panela atingiu a temperatura adequada. Adicione o restante do milho e mexa bem para envolver todos os grãos na manteiga. Tampe a panela e mantenha uma pequena abertura para permitir a saída do vapor. Balance a panela com cuidado durante o preparo para reduzir o risco de queimar. Desligue o fogo quando o intervalo entre os estouros ficar maior. Triture o sal em um pilão até obter um pó bem fino. Espalhe sobre a pipoca ainda quente e misture bem.

Por que o truque funciona

Retirar a espuma da manteiga ajuda a reduzir a quantidade de água e resíduos sólidos usados no preparo.

Dessa forma, a pipoca tende a ficar menos úmida e com sabor mais intenso.

Já a pequena abertura na tampa permite que parte do vapor escape.

Esse cuidado ajuda a preservar a crocância dos grãos depois que eles estouram.

Por fim, o sal triturado adere com mais facilidade à superfície da pipoca.

O resultado é um tempero mais uniforme, semelhante ao encontrado nos baldes vendidos no cinema.

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