Ele esperava um iPhone, mas, ao abrir encomenda feita na Amazon, encontrou algo bem diferente na caixa

Compra feita para celebrar uma data especial terminou em frustração e levou o casal a procurar explicações da plataforma

(Foto: Divulgação)

A chegada de uma encomenda costuma aumentar a expectativa, sobretudo quando o pacote guarda um presente de aniversário. Para um casal de Praia Grande, no litoral de São Paulo, porém, o momento de abrir a caixa terminou de uma forma completamente diferente da imaginada.

O marido de Valentina Vitória, de 23 anos, havia comprado um iPhone 16e pela Amazon para presentear a esposa. No entanto, quando abriu a embalagem entregue no condomínio onde os dois moram, encontrou uma pequena caixa de leite condensado no lugar do aparelho.

Segundo informações divulgadas originalmente pelo jornal A Tribuna, o celular foi pago à vista por meio do Pix. A encomenda chegou à portaria do prédio, no bairro Canto do Forte, sem sinais aparentes de violação.

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Por isso, o casal não desconfiou de qualquer irregularidade antes de abrir o pacote. A surpresa apareceu somente quando o marido retirou o conteúdo da embalagem e percebeu que o smartphone não estava ali.

Valentina relatou que já havia feito outras compras pela plataforma e nunca tinha enfrentado um problema semelhante.

Casal procurou a Amazon

Após constatar a troca, os moradores entraram em contato com a Amazon para comunicar o ocorrido e pedir uma solução.

A empresa informou que o caso passaria por uma análise interna, destinada a identificar em qual etapa do processo a falha teria acontecido.

Enquanto aguardavam o resultado da apuração, os compradores esperavam receber o reembolso do valor pago ou o envio do aparelho correto.

Situações como essa também reforçam a importância de guardar a nota fiscal, o comprovante de pagamento, as etiquetas e a embalagem original.

Registrar em vídeo a abertura de encomendas de alto valor pode ainda ajudar o consumidor a demonstrar que o produto recebido não corresponde ao item comprado.

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