Ex-funcionário de loja em Anápolis é investigado por golpe de R$ 108 mil usando redes sociais da empresa

Fraude foi descoberta após o proprietário do estabelecimento realizar balanço no estoque e identificar o sumiço de dezenas de mercadorias

Após o golpe, homem procurou a Central de Flagrantes de Anápolis para denunciar o ocorrido. (Foto: Gabriella Lícia)

Um ex-funcionário de uma loja de eletrodomésticos na região Norte de Anápolis está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) sob suspeita de estelionato. A estimativa é de que o golpe tenha provocado um prejuízo de R$ 108 mil ao estabelecimento.

Conforme apuração da Rádio São Francisco, o homem teria utilizado o perfil do próprio estabelecimento nas redes sociais para negociar mercadorias com clientes. No entanto, os produtos vendidos jamais eram entregues aos compradores.

O caso veio à tona após o proprietário da loja retornar de um período de afastamento e constatar, durante o balanço de estoque, a ausência de 93 produtos. Diante disso, uma auditoria interna foi instaurada. Assim que teve conhecimento da verificação, o suspeito passou a apresentar comportamento agressivo e solicitou o desligamento da empresa sem cumprir o aviso prévio.

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Durante o levantamento dos prejuízos, a empresa descobriu que um morador de Samambaia (DF) comprou um sofá e um colchão por meio do perfil da loja, mas nunca recebeu os itens. A vítima realizou dois pagamentos via PIX, que somaram R$ 2 mil.

O caso foi denunciado à polícia e, com apoio do Serviço de Inteligência, equipes da Polícia Militar (PM) localizaram o suspeito. De início, o ex-funcionário negou o envolvimento, mas acabou confessando as vendas fraudulentas a caminho da Central de Flagrantes, ao ser confrontado com os comprovantes das transações.

Aos policiais, o investigado alegou que utilizou o dinheiro das vendas falsas para quitar débitos de pensão alimentícia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil para a conclusão do inquérito.

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