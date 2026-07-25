Misturar alho, gengibre e suco de laranja quando estiver gripado: para que serve e por que é recomendado

Combinação reúne num suco ingredientes populares no cuidado caseiro, mas funciona apenas como apoio e não substitui tratamento médico

(Foto: Reprodução)

Quando febre, dores no corpo e indisposição aparecem, receitas caseiras costumam ganhar espaço na tentativa de aliviar o desconforto. Entre elas está a combinação de alho, gengibre e suco de laranja.

A mistura pode servir como bebida de apoio durante quadros respiratórios leves. O suco fornece líquido e vitamina C, enquanto alho e gengibre concentram compostos estudados por possíveis ações antioxidantes e anti-inflamatórias. Ainda assim, o preparo não cura a gripe nem elimina o vírus.

O que a ciência indica

A vitamina C participa do funcionamento do sistema imunológico. Porém, segundo os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, consumi-la apenas depois do início dos sintomas não parece reduzir a duração ou a intensidade do resfriado.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

No caso do alho, as evidências são ainda limitadas. O Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa afirma que existem poucos estudos sobre sua capacidade de prevenir ou tratar infecções respiratórias, e os trabalhos disponíveis apresentam fragilidades.

O gengibre pode deixar a bebida mais agradável e é tradicionalmente usado contra desconfortos. Entretanto, não há comprovação clínica sólida de que ele combata o vírus da gripe.

Cuidados importantes

A receita deve ser vista como complemento da hidratação e da alimentação, nunca como substituta da avaliação médica. Pessoas com gastrite, refluxo ou sensibilidade podem sentir azia, irritação e náusea, principalmente com alho cru e gengibre em excesso.

Quem usa anticoagulantes ou aspirina precisa ter cautela com suplementos concentrados de alho. Já falta de ar, dor persistente no peito, confusão, piora após melhora inicial ou ausência de urina exigem atendimento.

Em casos de influenza, antivirais prescritos por profissionais funcionam melhor quando iniciados cedo, idealmente nos dois primeiros dias de sintomas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!