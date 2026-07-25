Misturar sal grosso e cinzas de madeira: para que serve e por que é recomendado para as plantas

Receita caseira promete proteger folhas e brotos, mas o uso incorreto pode alterar o solo e prejudicar até mesmo as raízes

(Imagem: Inteligência artificial/Gemini)

Lesmas e caracóis podem deixar buracos irregulares nas folhas e causar danos principalmente em mudas, brotos jovens e plantas mais sensíveis. Por isso, algumas receitas caseiras ganharam popularidade entre quem busca proteger hortas e jardins.

Uma delas consiste em misturar sal grosso e cinzas de madeira. A combinação é espalhada ao redor das plantas para formar uma barreira seca e áspera, que dificultaria a passagem dos moluscos.

Mistura exige muito cuidado

Apesar da fama, o método não é exatamente “ideal para plantas”. O sal pode desidratar lesmas e caracóis, mas também aumenta a salinidade do solo, prejudica as raízes e dificulta a absorção de água. Em excesso, pode causar folhas queimadas, queda da folhagem e até a morte da planta.

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A cinza de madeira também deve ser utilizada com moderação. Ela contém potássio e outros minerais, porém pode elevar o pH e aumentar a concentração de sais no solo. Aplicações frequentes ou em grandes quantidades podem danificar plantas e microrganismos benéficos.

Além disso, devem ser usadas apenas cinzas de madeira limpa e não tratada. Restos de madeira pintada, envernizada, compensados, carvão com aditivos ou outros materiais queimados podem conter substâncias indesejadas.

Alternativas mais seguras

Para reduzir a presença de lesmas e caracóis, o mais seguro é retirar folhas e objetos que sirvam de esconderijo, evitar excesso de umidade e fazer a coleta manual no início da manhã ou à noite.

Também é possível proteger individualmente as mudas e melhorar a drenagem do canteiro. Especialistas recomendam combinar diferentes medidas, pois barreiras caseiras nem sempre apresentam resultados consistentes.

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