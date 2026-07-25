Suspeita de assassinar jornalista Delson Carlos também teria matado cachorro da vítima a facadas em Goiânia

Mulher estaria em surto e foi contida pela Polícia Militar após se trancar no apartamento; circunstâncias e motivação serão investigadas pela PC

Mulher suspeita do assassinato era dona do apartamento alugado pelo jornalista e estava bebendo com ele momentos antes. (Foto: Reprodução)

A mulher suspeita de matar o jornalista Delson Carlos, na noite desta sexta-feira (24), em um prédio no Setor Bueno, em Goiânia, também teria esfaqueado e matado o cachorro da vítima.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), a suspeita apresentava sinais de alteração psicológica no momento do crime. O animal teria sido atingido por golpes de faca, assim como o jornalista.

Após o ocorrido, a mulher teria tentado tirar a própria vida e se trancado dentro do apartamento. Durante a intervenção, os policiais utilizaram artefatos de efeito sonoro para distraí-la e um taser.

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A suspeita era proprietária do apartamento alugado pelo jornalista. Momentos antes do crime, ela e outra mulher teriam consumido bebidas alcoólicas com Delson no imóvel.

Em determinado momento, o grupo teria se desentendido. Uma das mulheres ficou ferida e, na sequência, o comunicador foi morto.

A suspeita se trancou no imóvel após o crime e precisou ser contida pelos policiais e encaminhada ao hospital para receber atendimento.

O caso provocou comoção entre amigos, familiares e pessoas que acompanhavam o trabalho do jornalista. A dinâmica do crime e as motivações serão agora investigadas pela Polícia Civil (PC).

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