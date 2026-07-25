Suspeito diz que ex-namorada matou a atual a pauladas e ateou fogo no corpo dela, em Anápolis

Agressão começou após a ex-companheira invadir a residência onde o homem morava com a atual

Confusão ocorreu na Vila Calixto Abrão, em Anápolis (Imagens: Reprodução)

Durante abordagem da Polícia Militar (PM) a um caso de homicídio ocorrido em Anápolis, um suspeito informou que a ex-namorada teria matado a atual a pauladas e ateou fogo no corpo dela. O crime ocorreu na Vila Calixto Abrão, em Anápolis, na manhã deste sábado (25).

Conforme relato dado pelo suspeito à PM, a ex-companheira teria invadido a casa onde ele dormia com a atual e iniciado as agressões.

Enquanto a violência ocorria, o homem dormia em um dos cômodos, sem ter acordado devido ao alto consumo de crack na noite anterior.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

A ex-companheira acordou o indivíduo com chineladas no rosto após espancar a atual. A partir desse momento, uma briga generalizada teve início no imóvel.

Durante a confusão, a suspeita teria ateado fogo no corpo e fugido. As chamas consumiram a residência e a mulher agredida morreu no local. Ainda não se sabe se a morte ocorreu pelas chamas ou pelas pauladas.

Após o incêndio, equipes da PM saíram em busca da agressora e do homem, que fugiram juntos. Segundo o suspeito, ele foi ameaçado pela ex: “Se você não vir comigo, eu vou dizer que foi você”, teria dito ela.

A Polícia Civil (PC) agora deverá investigar a dinâmica dos fatos e apurar as responsabilidades pela morte da mulher.

CONFUSÃO | Durante abordagem da Polícia Militar (PM) a um caso de homicídio ocorrido em Anápolis, um suspeito informou que a ex-namorada teria matado a atual a pauladas e ateou fogo no corpo dela. O crime ocorreu na Vila Calixto Abrão, em Anápolis, na manhã deste sábado (25).… pic.twitter.com/Ye3CYNuYot — Portal 6 (@portal6noticias) July 25, 2026

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!