Último domingo de julho será de calor de até 37ºC e deixa Goiás em alerta

Estado segue enfrentando um longo período de estiagem, com umidade em níveis considerados preocupantes

Domingo será de tempo firme em Goiás, com máximas de até 37ºC e baixa umidade do ar em todas as regiões. (Foto: Prefeitura de Pirenópolis)

O último domingo de julho (26) será de predomínio de sol em todo o estado de Goiás, com temperaturas em rápida elevação ao longo do dia.

Segundo a previsão, os termômetros podem chegar aos 37ºC nas regiões Norte e Oeste, enquanto a baixa umidade do ar mantém o estado em alerta para incêndios.

O amanhecer deve ser mais frio, principalmente na região Centro-Sul, mas o calor ganha força durante a tarde. A umidade relativa do ar pode cair para 20%, índice considerado preocupante para a saúde.

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Na capital, Goiânia terá mínima de 17ºC e máxima de 33ºC, com variação de nebulosidade e umidade entre 20% e 80%. O sol nasce às 6h44 e se põe às 18h02.

Já em Anápolis, a previsão indica tempo firme durante todo o dia, sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 16ºC e 29ºC, com a mesma faixa de umidade registrada na capital.

O município também integra a lista das cidades em estado crítico para queimadas por causa do chamado “Fator 30-30-30”, combinação de temperaturas elevadas, baixa umidade e ventos que favorece o surgimento e a propagação de incêndios.

Calor intenso em boa parte do estado

As maiores temperaturas estão previstas para as regiões Norte e Oeste de Goiás, onde as máximas podem atingir 37ºC.

No Sudoeste, Sul e região Central, os termômetros devem chegar aos 34ºC, enquanto o Leste terá mínima de 13ºC, uma das menores registradas no estado.

Entre os municípios, Araguapaz, Aruanã e Montes Claros de Goiás aparecem entre os mais quentes do dia, com máximas de 36ºC.

Estado segue em período crítico de estiagem

Além do calor, Goiás continua enfrentando um longo período sem chuvas significativas.

Até esta sexta-feira (25), as regiões Norte e Oeste acumulavam 44 dias de estiagem, enquanto a região Central estava há 41 dias sem precipitações relevantes.

Ao todo, 60 municípios goianos permanecem em situação crítica para incêndios florestais e urbanos.

Apesar do tempo seco, não há previsão de tempestades ou alertas para eventos climáticos severos neste domingo.

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