Adeus, canais de IPTV: os aplicativos gratuitos e dentro da lei para assistir filmes, séries e canais ao vivo em 2026, segundo técnicos

Plataformas mantidas por empresas conhecidas oferecem conteúdo financiado por anúncios, sem listas clandestinas, mensalidades ou aparelhos irregulares

(Foto: Reprodução)

Assistir a filmes, séries e canais ao vivo pela internet não exige necessariamente uma assinatura mensal. Em 2026, diferentes plataformas oferecem catálogos gratuitos e licenciados, embora exibam anúncios durante a programação.

Essas opções funcionam em celulares, computadores e determinados modelos de smart TV. Além disso, evitam os riscos associados a aplicativos desconhecidos, listas clandestinas e aparelhos sem homologação.

Antes de conhecer os serviços, porém, é preciso esclarecer uma confusão comum: IPTV não é sinônimo de pirataria. A sigla descreve apenas a transmissão de televisão pelo protocolo de internet. O problema aparece quando uma plataforma distribui filmes, campeonatos e canais pagos sem autorização dos titulares.

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Pluto TV reúne canais e catálogo sob demanda

A Pluto TV oferece uma programação semelhante à televisão tradicional. O usuário escolhe canais temáticos que exibem filmes, séries, desenhos, realities, notícias e programas durante todo o dia.

Também existe uma área sob demanda, na qual é possível selecionar um título e começar a assistir. O serviço informa que tanto os canais ao vivo quanto os filmes e programas dessa seção são gratuitos.

A plataforma está disponível na internet e em aplicativos para diferentes dispositivos. Como o conteúdo é financiado por publicidade, anúncios aparecem durante a reprodução.

Mercado Play oferece filmes e séries gratuitamente

Integrado ao ecossistema do Mercado Livre, o Mercado Play disponibiliza filmes, séries, novelas e programas sem cobrança na seção gratuita.

O acesso pode ocorrer pelo site, pelo aplicativo do Mercado Livre ou pelo aplicativo próprio em televisores compatíveis. A empresa explica que o conteúdo gratuito possui intervalos comerciais.

Entretanto, alguns lançamentos podem aparecer apenas para aluguel. Por isso, o usuário deve observar se o título está marcado como gratuito antes de iniciar a reprodução.

Plex tem filmes e centenas de canais ao vivo

Conhecido inicialmente como um organizador de arquivos pessoais, o Plex também mantém uma área gratuita de entretenimento.

A plataforma anuncia filmes, programas e mais de 600 canais ao vivo, com opções de notícias, culinária, conteúdo infantil, esportes e séries. A quantidade e a programação disponíveis podem mudar conforme o país.

Não é necessário pagar uma assinatura para acessar o catálogo gratuito. Contudo, a criação de uma conta libera recursos como lista de interesses e canais favoritos.

Runtime funciona como uma televisão pela internet

O Runtime reúne canais lineares e conteúdos para assistir quando o usuário desejar. A programação inclui produções de ação, comédia, romance e outros gêneros.

A própria plataforma apresenta o serviço brasileiro como gratuito e disponível continuamente. Entre os canais encontrados no catálogo estão Runtime Ação, Runtime Comédia e Moviesphere Brazil.

O aplicativo pode ser uma alternativa para quem prefere ligar a televisão e acompanhar o que já está passando, sem escolher um filme específico.

Samsung TV Plus não exige assinatura

Proprietários de aparelhos compatíveis da Samsung também podem utilizar o Samsung TV Plus. O serviço reúne canais ao vivo e conteúdos sob demanda sem mensalidade ou cartão de crédito.

Segundo a fabricante, o acesso ocorre em televisores, monitores e projetores selecionados, além de determinados dispositivos Galaxy. Em smart TVs compatíveis, o aplicativo costuma vir instalado.

A programação inclui filmes, notícias, esportes, culinária, conteúdo infantil e canais temáticos. Porém, a oferta pode variar conforme o aparelho e a região.

LG Channels é opção para televisores da marca

O LG Channels segue uma proposta semelhante. Integrado a smart TVs da LG, o serviço transmite canais pela internet sem equipamentos adicionais.

A fabricante afirma que a plataforma oferece canais ao vivo, filmes e conteúdos exclusivos gratuitamente. O número exato de opções muda conforme o país, o modelo da televisão e a disponibilidade dos parceiros.

Portanto, o aplicativo não está liberado para qualquer televisor. O proprietário deve conferir se o modelo utiliza uma versão compatível do sistema webOS.

Globoplay libera parte da programação

Embora possua planos pagos, o Globoplay também mantém conteúdos identificados como “sinal gratuito”. Entre eles pode estar a transmissão ao vivo da TV Globo, além de canais de rádio, programas e eventos selecionados.

Normalmente, o usuário precisa entrar com uma Conta Globo. O acesso ao sinal da emissora também pode depender da localização e da disponibilidade regional.

Canais como GloboNews, SporTV, Multishow e Premiere continuam ligados a planos ou pacotes específicos, salvo eventuais períodos promocionais.

Como saber se um aplicativo é legal

Aplicativos legítimos costumam aparecer nas lojas oficiais dos aparelhos, informar qual empresa mantém o serviço e explicar que a programação gratuita contém anúncios.

Já ofertas que prometem milhares de canais pagos, campeonatos e lançamentos por um valor muito abaixo do mercado exigem desconfiança. Listas recebidas por mensagens, aplicativos instalados fora das lojas e TV Boxes sem identificação também representam sinais de risco.

A Anatel alerta que aparelhos piratas podem expor o consumidor a vulnerabilidades e crimes cibernéticos. A agência recomenda verificar se a TV Box possui selo e número de homologação correspondentes ao modelo.

Assim, Pluto TV, Mercado Play, Plex, Runtime, Samsung TV Plus, LG Channels e a área gratuita do Globoplay formam alternativas legais em 2026. O catálogo não substitui todos os canais por assinatura, mas permite assistir a uma quantidade considerável de conteúdos sem mensalidade.

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