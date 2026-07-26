Adeus, torneira de metal na cozinha: nova opção mais moderna e econômica vira tendência de luxo em 2026, segundo arquitetos

O bronze escovado ganha espaço na decoração por unir elegância, baixa manutenção e alta resistência em ambientes úmidos

(Imagem: Ilustração/Inteligência artificial/Gemini)

As tradicionais torneiras prateadas estão perdendo espaço nos projetos de interiores. A grande aposta para banheiros e cozinhas em 2026 é o bronze escovado, acabamento que combina visual sofisticado, tons mais quentes e praticidade no dia a dia. A tendência já aparece em projetos de arquitetos e fabricantes de metais sanitários.

Diferentemente do cromado tradicional, o bronze escovado possui acabamento fosco e textura discreta, o que confere um aspecto mais aconchegante ao ambiente. Além do apelo estético, o material costuma receber camadas protetoras que aumentam a resistência à corrosão e facilitam a limpeza.

Outro motivo para a popularização desse acabamento é a versatilidade. O bronze escovado harmoniza com diferentes estilos de decoração, desde ambientes minimalistas até propostas industriais, rústicas e escandinavas.

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Também combina facilmente com madeira, pedras naturais, porcelanatos e cores neutras, como branco, bege, cinza e preto.

Na prática, o acabamento também oferece vantagens. Por ser fosco, ele disfarça melhor marcas de dedos, respingos de água e pequenos riscos, reduzindo a necessidade de polimento constante. A limpeza costuma ser simples, feita apenas com pano macio, água e sabão neutro.

Para quem deseja aderir à tendência sem fazer uma grande reforma, especialistas recomendam começar pela troca da torneira da pia. Aos poucos, é possível substituir outros acessórios, como porta-toalhas, puxadores e duchas, criando uma identidade visual sem gastar tanto.

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