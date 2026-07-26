Nem tijolos, nem drywall: a alternativa que permite construir casas em até 48 horas e custa menos vira tendência em 2026, segundo pedreiros

Novo método acelera a execução das paredes, reduz o desperdício de materiais e pode diminuir parte dos custos da obra

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

A impressão 3D de casas ganhou espaço na construção civil por permitir que grandes estruturas de concreto sejam erguidas em poucos dias. Em alguns projetos, a tecnologia consegue concluir a parte bruta de uma residência em até 48 horas.

Entretanto, esse prazo não significa que o imóvel estará pronto para morar. Depois da impressão, equipes ainda precisam instalar portas, janelas, redes elétrica e hidráulica, pisos, revestimentos e demais acabamentos.

Como funciona a impressão 3D de casas

O sistema utiliza uma impressora de grande porte instalada diretamente no terreno. A máquina segue um projeto digital e deposita uma mistura especial de concreto em camadas sucessivas.

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Primeiramente, profissionais programam o formato das paredes e dos demais elementos estruturais. Depois, a cabeça de impressão percorre o trajeto definido e libera apenas a quantidade necessária de material.

Além do cimento, a mistura pode receber aditivos que melhoram a fluidez e controlam o tempo de secagem. Dessa forma, cada camada sustenta a próxima sem perder estabilidade.

Durante a execução, a equipe também realiza pausas controladas. Assim, o concreto alcança a resistência necessária antes que a máquina continue o trabalho.

Estrutura pode ficar pronta em até 48 horas

A principal vantagem da impressão 3D de casas está na velocidade. Segundo as empresas que desenvolvem o sistema, uma residência de aproximadamente 120 m² pode ter a estrutura bruta impressa em cerca de 48 horas.

Nesse período, a máquina consegue levantar paredes, divisórias, escadas e outros elementos de concreto. Porém, o prazo varia conforme o tamanho, o desenho e as condições do projeto.

Além disso, a tecnologia facilita a criação de curvas e formatos que exigiriam mais tempo na alvenaria convencional. Como resultado, arquitetos podem explorar soluções diferentes sem multiplicar etapas manuais.

Tecnologia pode reduzir os custos da obra

Empresas do setor estimam uma economia de até 30% em determinados projetos. Essa redução estaria ligada ao menor tempo de execução, ao uso mais preciso do concreto e à automação de tarefas pesadas.

A impressora deposita o material apenas nos pontos previstos no arquivo digital. Portanto, o processo tende a gerar menos sobras do que métodos que dependem de cortes, ajustes e correções no canteiro.

No entanto, a economia não aparece da mesma forma em todas as construções. Transporte do equipamento, mão de obra especializada, fundação e acabamentos continuam pesando no orçamento final.

Casas podem ter melhor isolamento

Alguns projetos usam paredes duplas com um espaço interno entre as camadas. Essa configuração pode receber materiais isolantes ou criar uma barreira de ar.

Consequentemente, a residência pode ganhar melhor desempenho térmico. Ainda assim, o resultado depende do projeto, dos materiais usados e do clima da região.

A técnica também permite construir peças como bancadas, escadas, muros e canteiros. Por isso, a aplicação não se limita às paredes de casas.

Pedreiros continuam necessários

Apesar da automação, a máquina não elimina o trabalho humano. Pedreiros, engenheiros, eletricistas, encanadores e outros profissionais seguem envolvidos em várias etapas.

A equipe prepara o terreno, acompanha a impressão e verifica a qualidade das camadas. Depois, os trabalhadores executam instalações, acabamentos e correções necessárias.

Assim, a impressão 3D de casas funciona como uma nova ferramenta para acelerar parte da obra. A tecnologia não substitui toda a construção tradicional, mas pode reduzir prazos e desperdícios quando o projeto oferece condições adequadas.

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