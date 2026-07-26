Aos 69 anos e vivendo em um albergue, ele voltou a estudar para fugir da solidão e terminou conquistando uma vaga em uma universidade federal

Após voltar a estudar para evitar o isolamento, José Raimundo conquistou uma vaga na UnB e encontrou um novo propósito de vida

(Foto: Divulgação)

Aos 69 anos, José Raimundo mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Morador de um albergue em Taguatinga, no Distrito Federal, ele foi aprovado em um curso da Universidade de Brasília (UnB) após retomar os estudos.

O que começou como uma forma de ocupar o tempo e evitar o isolamento acabou se transformando em um novo propósito de vida.

A trajetória até a universidade começou no Preparação DF, cursinho popular gratuito voltado para candidatos que desejam prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

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Embora não tenha conseguido a nota necessária para ingressar em uma graduação pelo exame, José encontrou outro caminho para realizar o sonho de voltar à sala de aula.

Ele foi aprovado no curso de extensão em Educação Política-Social em Gerontologia, área que estuda o envelhecimento, as políticas públicas e a qualidade de vida da população idosa.

Segundo José, a decisão de voltar a estudar surgiu da necessidade de manter a mente ativa e aproveitar melhor o tempo. “O que me leva a voltar a estudar é ocupar o tempo, para que eu não fique ocioso”, afirmou.

Agora, o objetivo vai além da realização pessoal. Ele pretende usar os conhecimentos adquiridos para desenvolver ações voltadas às pessoas idosas que vivem em situação de vulnerabilidade social, realidade que conhece de perto.

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