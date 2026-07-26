Bolo de carne: receita fácil, rápida e fica uma delícia para o almoço ou jantar

Recheio cremoso e cobertura dourada transformam ingredientes comuns em uma opção prática para variar o cardápio da família

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Algumas receitas conseguem chamar a atenção antes mesmo de serem cortadas. A aparência dourada, o aroma dos temperos e a surpresa escondida no interior tornam o prato ideal para momentos em que o almoço pede algo diferente.

Além de saborosa, a preparação aproveita ingredientes comuns e permite diversas adaptações.

O resultado é uma refeição completa, capaz de substituir combinações tradicionais sem exigir técnicas complicadas.

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Uma dessas opções é o bolo de carne moída recheado com purê de batata e queijo.

Compartilhada pelo perfil Laila Receitas Fit, a receita reúne uma camada bem temperada de carne, um recheio cremoso e muçarela derretida.

Ingredientes

Carne moída em quantidade suficiente para forrar e fechar a forma;

cebola picada a gosto;

alho picado a gosto;

pimentão picado a gosto;

chimichurri a gosto;

páprica defumada a gosto;

sal a gosto;

óleo ou azeite para untar e pincelar;

batatas cozidas em quantidade suficiente para o recheio;

½ caixa de creme de leite ou requeijão light;

queijo parmesão a gosto;

queijo muçarela a gosto.

Como preparar a carne

Coloque a carne moída em uma tigela. Acrescente a cebola, o alho e o pimentão picados. Tempere com chimichurri, páprica defumada e sal. Misture bem até distribuir todos os temperos pela carne. Unte uma forma com óleo ou azeite, cobrindo o fundo e as laterais. Use parte da carne para forrar completamente a forma. Reserve outra porção para fechar o bolo depois do recheio.

O cuidado ao untar facilita o momento de desenformar. Também é importante pressionar bem a carne contra o fundo e as laterais para evitar espaços vazios.

Como fazer o recheio

Cozinhe as batatas até ficarem macias. Amasse bem para formar um purê. Acrescente ½ caixa de creme de leite ou requeijão light. Adicione queijo parmesão e sal a gosto. Misture até obter uma textura cremosa, mas firme. Espalhe parte do purê sobre a camada de carne. Acrescente queijo muçarela. Cubra com o restante do purê.

A quantidade de creme de leite não deve ser exagerada. Um purê muito mole pode dificultar a estrutura do bolo e fazer com que ele se desmanche na hora de cortar.

Montagem e finalização

Cubra o recheio com a carne moída reservada. Pressione as bordas para fechar bem o bolo. Pincele um pouco de óleo ou azeite sobre a superfície. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 a 45 minutos. Asse até a carne ficar completamente cozida e dourada. Retire do forno e aguarde alguns minutos antes de desenformar. Corte em fatias e sirva ainda quente.

O óleo pincelado na parte superior ajuda a evitar que a carne fique ressecada durante o tempo de forno.

Já o descanso antes de desenformar deixa a estrutura mais firme e facilita o corte.

O bolo de carne pode ser servido sozinho ou acompanhado de arroz, salada, legumes assados e vinagrete.

Também é possível trocar a muçarela por outro queijo ou acrescentar ervas ao purê.

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