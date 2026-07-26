Bolo de carne: receita fácil, rápida e fica uma delícia para o almoço ou jantar
Recheio cremoso e cobertura dourada transformam ingredientes comuns em uma opção prática para variar o cardápio da família
Algumas receitas conseguem chamar a atenção antes mesmo de serem cortadas. A aparência dourada, o aroma dos temperos e a surpresa escondida no interior tornam o prato ideal para momentos em que o almoço pede algo diferente.
Além de saborosa, a preparação aproveita ingredientes comuns e permite diversas adaptações.
O resultado é uma refeição completa, capaz de substituir combinações tradicionais sem exigir técnicas complicadas.
Uma dessas opções é o bolo de carne moída recheado com purê de batata e queijo.
Compartilhada pelo perfil Laila Receitas Fit, a receita reúne uma camada bem temperada de carne, um recheio cremoso e muçarela derretida.
Ingredientes
- Carne moída em quantidade suficiente para forrar e fechar a forma;
- cebola picada a gosto;
- alho picado a gosto;
- pimentão picado a gosto;
- chimichurri a gosto;
- páprica defumada a gosto;
- sal a gosto;
- óleo ou azeite para untar e pincelar;
- batatas cozidas em quantidade suficiente para o recheio;
- ½ caixa de creme de leite ou requeijão light;
- queijo parmesão a gosto;
- queijo muçarela a gosto.
Como preparar a carne
- Coloque a carne moída em uma tigela.
- Acrescente a cebola, o alho e o pimentão picados.
- Tempere com chimichurri, páprica defumada e sal.
- Misture bem até distribuir todos os temperos pela carne.
- Unte uma forma com óleo ou azeite, cobrindo o fundo e as laterais.
- Use parte da carne para forrar completamente a forma.
- Reserve outra porção para fechar o bolo depois do recheio.
O cuidado ao untar facilita o momento de desenformar. Também é importante pressionar bem a carne contra o fundo e as laterais para evitar espaços vazios.
Como fazer o recheio
- Cozinhe as batatas até ficarem macias.
- Amasse bem para formar um purê.
- Acrescente ½ caixa de creme de leite ou requeijão light.
- Adicione queijo parmesão e sal a gosto.
- Misture até obter uma textura cremosa, mas firme.
- Espalhe parte do purê sobre a camada de carne.
- Acrescente queijo muçarela.
- Cubra com o restante do purê.
A quantidade de creme de leite não deve ser exagerada. Um purê muito mole pode dificultar a estrutura do bolo e fazer com que ele se desmanche na hora de cortar.
Montagem e finalização
- Cubra o recheio com a carne moída reservada.
- Pressione as bordas para fechar bem o bolo.
- Pincele um pouco de óleo ou azeite sobre a superfície.
- Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 a 45 minutos.
- Asse até a carne ficar completamente cozida e dourada.
- Retire do forno e aguarde alguns minutos antes de desenformar.
- Corte em fatias e sirva ainda quente.
O óleo pincelado na parte superior ajuda a evitar que a carne fique ressecada durante o tempo de forno.
Já o descanso antes de desenformar deixa a estrutura mais firme e facilita o corte.
O bolo de carne pode ser servido sozinho ou acompanhado de arroz, salada, legumes assados e vinagrete.
Também é possível trocar a muçarela por outro queijo ou acrescentar ervas ao purê.
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