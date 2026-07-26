Colocar sal no gelo: para que serve e por que é recomendado para quando for para praia ou acampar
Uma técnica simples, baseada na ciência, consegue aumentar a eficiência do gelo e transformar completamente a experiência em praias, churrascos e acampamentos
Quem costuma passar o dia na praia, acampar ou fazer churrascos sabe que manter bebidas geladas nem sempre é uma tarefa fácil.
Com o calor e a abertura frequente da caixa térmica, o gelo derrete rapidamente e perde eficiência ao longo do dia.
Por isso, uma técnica bastante conhecida continua sendo usada por muitas pessoas.
Embora pareça apenas um costume popular, ela tem explicação científica e pode fazer diferença na conservação do gelo e no resfriamento das bebidas.
Por que colocar sal no gelo funciona?
O segredo está em um fenômeno chamado abaixamento crioscópico. Quando o sal entra em contato com o gelo derretido, ele reduz o ponto de congelamento da água. Com isso, a mistura pode atingir temperaturas abaixo de 0 °C.
Além disso, a água extremamente fria envolve toda a superfície das latas e garrafas.
Dessa forma, o resfriamento acontece de maneira mais rápida do que apenas com pedras de gelo, que tocam apenas alguns pontos da embalagem.
Como resultado, bebidas que levariam cerca de 40 minutos para gelar podem atingir uma boa temperatura em apenas 5 a 10 minutos.
Quais são as vantagens da técnica?
Além de acelerar o resfriamento, a mistura oferece outros benefícios importantes:
- ajuda o gelo a durar por mais tempo;
- reduz a necessidade de comprar mais gelo durante o dia;
- resfria rapidamente bebidas colocadas depois na caixa térmica;
- melhora a conservação em praias, acampamentos e churrascos.
Para obter o melhor resultado, o ideal é misturar cerca de 5 kg de gelo, 500 g de sal e 1 a 2 litros de água.
Assim, forma-se uma salmoura que envolve completamente as bebidas e aumenta a troca de calor.
Vale apenas tomar alguns cuidados: enxágue a boca das latas antes de beber, evite deixar garrafas de vidro por muito tempo na mistura e mantenha a caixa térmica fechada sempre que possível.
No fim das contas, colocar sal no gelo não é apenas um truque popular.
Pelo contrário, trata-se de uma técnica baseada na ciência que melhora o desempenho da caixa térmica, conserva o gelo por mais tempo e garante bebidas geladas mesmo nos dias mais quentes.
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